《經濟通通訊社２５日專訊》弘業期貨Ａ股（深：００１２３６）現漲停，報１０﹒２１元
（人民幣．下同），升１０﹒０２％，最低價１０﹒２１元；成交４３﹒１３萬股，成交金額
４４０﹒３８萬元；換手率０﹒４３％。
現時，上證綜合指數報３２２３，升８點或０﹒２６％，成交１９﹒８２億元。
深證成份指數報１２１３０，升３４點或０﹒２８％，成交１０﹒１６億元。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（人民幣） 變幅（％）
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弘業期貨（深：００１２３６） １０﹒２１ ＋１０﹒０２
平安銀行（深：０００００１） １２﹒４０ －
民生控股（深：０００４１６） ３﹒７８ －１﹒５６
天茂集團（深：０００６２７） ３﹒６９ ＋０﹒８２
國元證券（深：０００７２８） ８﹒３１ －１﹒０７
廣發證券（深：０００７７６） １６﹒１０ ＋０﹒１２
第一創業（深：００２７９７） ６﹒３５ ＋１﹒４４
華西證券（深：００２９２６） ８﹒３８ －０﹒１２
長城證券（深：００２９３９） ９﹒２７ －０﹒２２
東方財富（深：３０００５９） ２２﹒５０ ＋０﹒３６
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（ｅｄ）
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