《經濟通通訊社２５日專訊》弘業期貨Ａ股（深：００１２３６）現漲停，報１０﹒２１元

（人民幣．下同），升１０﹒０２％，最低價１０﹒２１元；成交４３﹒１３萬股，成交金額

４４０﹒３８萬元；換手率０﹒４３％。

現時，上證綜合指數報３２２３，升８點或０﹒２６％，成交１９﹒８２億元。

深證成份指數報１２１３０，升３４點或０﹒２８％，成交１０﹒１６億元。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（人民幣） 變幅（％）

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弘業期貨（深：００１２３６） １０﹒２１ ＋１０﹒０２

平安銀行（深：０００００１） １２﹒４０ －

民生控股（深：０００４１６） ３﹒７８ －１﹒５６

天茂集團（深：０００６２７） ３﹒６９ ＋０﹒８２

國元證券（深：０００７２８） ８﹒３１ －１﹒０７

廣發證券（深：０００７７６） １６﹒１０ ＋０﹒１２

第一創業（深：００２７９７） ６﹒３５ ＋１﹒４４

華西證券（深：００２９２６） ８﹒３８ －０﹒１２

長城證券（深：００２９３９） ９﹒２７ －０﹒２２

東方財富（深：３０００５９） ２２﹒５０ ＋０﹒３６

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（ｅｄ）

