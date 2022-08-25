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AH股新聞

25/08/2022 09:26

《Ａ股異動》弘業期貨Ａ漲停，現報１０﹒２１元人幣

　　《經濟通通訊社２５日專訊》弘業期貨Ａ股（深：００１２３６）現漲停，報１０﹒２１元
（人民幣．下同），升１０﹒０２％，最低價１０﹒２１元；成交４３﹒１３萬股，成交金額
４４０﹒３８萬元；換手率０﹒４３％。
　　現時，上證綜合指數報３２２３，升８點或０﹒２６％，成交１９﹒８２億元。
　　深證成份指數報１２１３０，升３４點或０﹒２８％，成交１０﹒１６億元。
　
　　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（人民幣）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　弘業期貨（深：００１２３６）　　　１０﹒２１　＋１０﹒０２
　　平安銀行（深：０００００１）　　　１２﹒４０　　　　　　－
　　民生控股（深：０００４１６）　　　　３﹒７８　　－１﹒５６
　　天茂集團（深：０００６２７）　　　　３﹒６９　　＋０﹒８２
　　國元證券（深：０００７２８）　　　　８﹒３１　　－１﹒０７
　　廣發證券（深：０００７７６）　　　１６﹒１０　　＋０﹒１２
　　第一創業（深：００２７９７）　　　　６﹒３５　　＋１﹒４４
　　華西證券（深：００２９２６）　　　　８﹒３８　　－０﹒１２
　　長城證券（深：００２９３９）　　　　９﹒２７　　－０﹒２２
　　東方財富（深：３０００５９）　　　２２﹒５０　　＋０﹒３６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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