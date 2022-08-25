《經濟通通訊社２５日專訊》中遠海能Ａ股（滬：６０００２６）曾一度漲停，漲停價

１６﹒９６元（人民幣．下同），現報１６﹒８６元，升９﹒３４％，最低價１５﹒２元；成交

３１９９﹒８２萬股，成交金額５﹒２２億元；量比６﹒２９倍，換手率１﹒１１％。

現時，上證綜合指數報３２３０，升１５點或０﹒４８％，成交７３５﹒４７億元。

深證成份指數報１２１４０，升４４點或０﹒３７％，成交３９２﹒０３億元。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（人民幣） 變幅（％）

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中遠海能（滬：６０００２６） １６﹒８６ ＋９﹒３４

中遠海特（滬：６００４２８） ９﹒４５ ＋７﹒３９

淮河能源（滬：６００５７５） ２﹒６４ ＋１﹒９３

寧波海運（滬：６００７９８） ４﹒２９ ＋１﹒４２

中遠海發（滬：６０１８６６） ３﹒０５ ＋２﹒０１

招商輪船（滬：６０１８７２） ８﹒３５ ＋５﹒９６

中遠海控（滬：６０１９１９） １３﹒８０ ＋１﹒４０

招商南油（滬：６０１９７５） ３﹒６６ ＋３﹒９８

海汽集團（滬：６０３０６９） ２７﹒８３ －６﹒８９

渤海輪渡（滬：６０３１６７） ８﹒１６ ＋５﹒５６

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（ｅｄ）

