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AH股新聞

25/08/2022 09:48

《Ａ股異動》中遠海能Ａ一度漲停，現報１６﹒８６元人幣

　　《經濟通通訊社２５日專訊》中遠海能Ａ股（滬：６０００２６）曾一度漲停，漲停價
１６﹒９６元（人民幣．下同），現報１６﹒８６元，升９﹒３４％，最低價１５﹒２元；成交
３１９９﹒８２萬股，成交金額５﹒２２億元；量比６﹒２９倍，換手率１﹒１１％。
　　現時，上證綜合指數報３２３０，升１５點或０﹒４８％，成交７３５﹒４７億元。
　　深證成份指數報１２１４０，升４４點或０﹒３７％，成交３９２﹒０３億元。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（人民幣）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中遠海能（滬：６０００２６）　　　１６﹒８６　＋９﹒３４
　　中遠海特（滬：６００４２８）　　　　９﹒４５　＋７﹒３９
　　淮河能源（滬：６００５７５）　　　　２﹒６４　＋１﹒９３
　　寧波海運（滬：６００７９８）　　　　４﹒２９　＋１﹒４２
　　中遠海發（滬：６０１８６６）　　　　３﹒０５　＋２﹒０１
　　招商輪船（滬：６０１８７２）　　　　８﹒３５　＋５﹒９６
　　中遠海控（滬：６０１９１９）　　　１３﹒８０　＋１﹒４０
　　招商南油（滬：６０１９７５）　　　　３﹒６６　＋３﹒９８
　　海汽集團（滬：６０３０６９）　　　２７﹒８３　－６﹒８９
　　渤海輪渡（滬：６０３１６７）　　　　８﹒１６　＋５﹒５６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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