《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》今年１－７月，全國實際使用外資同比增

１７﹒３％，對於對華投資大幅增長的原因，商務部新聞發言人束珏婷表示，主要有四方面原因

：

一是中國完整的產業體系、超大規模的市場、穩定的社會大局、長期向好的經濟基本面等綜

合優勢，為外資企業在華發展創造了良好的基礎。

二是不斷開放的市場為投資興業提供了更多機遇。今年實施了新版全國和自貿試驗區外資准

入負面清單，進一步放寬外資市場准入。



＊開展外商投資法執法檢查＊



三是持續優化營商環境增強外資企業的投資信心，各地方、各相關部門制訂出台一系列穩外

資政策舉措，積極回應外資企業來華營商便利等訴求，增強了企業的獲得感。與此同時，我們組

織完成與外商投資法不符的法規文件清理，推動廢止、修訂、制定法規文件５２０部，進一步完

善了外資法治環境。目前，正在積極配合全國人大常委會開展外商投資法執法檢查，督促嚴格落

實外資促進、保護和管理的各項法律制度，保護好外商投資合法權益。

四是強化服務保障著力解決企業面臨的困難問題。各地方、各部門堅決落實「疫情要防住、

經濟要穩住、發展要安全」的要求，外貿外資協調機制重點外資項目工作專班積極發揮作用，建

立健全「四項機制」，包括與外國商協會常態化交流機制、疫情防控多語種信息服務機制、「直

通車」服務機制，以及應對疫情快速響應機制等，幫助外資企業恢復生產經營，推動重點項目落

地建設。大項目引資帶動作用進一步發揮。

