《經濟通通訊社２５日專訊》海螺水泥（００９１４）（滬：６００５８５）公布，集團截

至２０２２年６月３０日止半年度純利９９﹒７１億元（人民幣．下同），按年跌３３﹒４６％

；每股基本盈利１﹒８８元；不派息。

期內，集團收入５６２﹒７６億元，按年跌３０﹒０６％；毛利１５５﹒８６億元，按年跌

２７﹒３％。（ｃｗ）



＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

