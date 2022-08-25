《經濟通通訊社２５日專訊》安德利果汁（０２２１８）（滬：６０５１９８）公布，截至

今年６月底止六個月純利１﹒３１億元（人民幣．下同），按年增加１５２﹒５７％，每股基本

及稀釋盈利０﹒３６元，不派中期息。

期內，營業收入為５﹒６９億元，按年增加３５﹒９１％。（ｓｌ）



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