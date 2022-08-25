《經濟通通訊社２５日專訊》中石油（００８５７）（滬：６０１８５７）財務總監王華在

中期業績會上表示，為了更好維護投資者利益，公司將其美國存托股份（ＡＤＲ）從紐交所退市

是主要基於三方面考慮，一是目前ＡＤＲ佔Ｈ股總股數的比重很小，交易量與Ｈ股的全球交易量

相比較低；二是上市地的監管差異，公司若繼續維持在紐交所上市需要付出較大的行政負擔；三

是從紐交所退市後公司Ｈ股和Ａ股將繼續在香港聯交所和上海證券交易所交易，足以滿足投資者

和公司的投融資需求。



＊中期派息額近３７１億人幣，為歷史同期最好水平＊



王華續指，公司將按照美國證券監管法規履行退市程序，計劃於８月２９日向美國證交會

（ＳＥＣ）提交退市申請，預計在９月８日左右從紐交所退市後，在滿足相應條件後公司將向

ＳＥＣ提交ＡＤＲ和對應Ｈ股的註銷申請。在註銷註冊完成前，公司將持續履行披露義務，積極

穩妥做好相關工作。

此外，王華指出，集團宣派中期息２０﹒２５８分（人民幣．下同），按年增長５５％，派

息比率達４５％，總派息額３７０﹒７６億元，為歷史同期最好水平；Ａ、Ｈ股的股息收益率分

別達７﹒６％和１２﹒７％，為同業中較高水平。對於下半年派息，他指出，上半年公司經營業

績創造了多項里程碑，下半年公司將繼續努力保持生產經營的良好勢頭，充分考慮投資者的投資

回報，兼顧公司可持續高質量發展對資金的需求，合理確定派息金額。



＊下半年表觀成品油消費量料增長１﹒６％＊



總裁黃永章預期，國內成品油需求穩步增長，下半年表觀消費量料為１﹒８億噸左右，按年

增長１﹒６％，其中航空燃油需求將明顯增加，而因中國新能源發展快速，預計未來幾年成品油

消費將保持低速增長。

黃永章指出，今年以來，中國經濟受國內外宏觀的環境許多超預期變化影響，包括疫情、大

宗商品價格反覆和國際環境變化等，但中國經濟發展仍具有許多戰略性有利條件，長期向好的基

本面不改變，隨國家穩經濟政策措施落地見效，下半年經濟將快速恢復，油氣市場逐步回暖，相

信下半年中國經濟增長將保持在合理區間，為公司發展創造良好條件。



＊國際油價、氣價長期將回歸到合理水平，新能源發展步伐較預期快＊



高級副總裁任立新表示，上半年國際原油需求增長不及預期，供應端也存在不確定性，近期

國際油價處於高位震蕩，隨著全球經濟的再平衡，長期國際油價將會回到合理水平。他又指，受

俄鳥局勢影響，現貨的ＬＮＧ價格仍保持較高位運行，抑制各主要消費國的需求增長；但隨著烏

克蘭危機影響減弱，加上ＬＮＧ液化氣項目陸續建成投產，預料國際市場的ＬＮＧ現貨價格將會

呈現下行走勢，並且回歸到合理水平。

董事長戴厚良表示，中國在能源轉型發展過程中，目前正處「一大三小」的狀態，即煤炭、

油、氣使用佔比較大，新能源佔比較小，但集團的戰略研究預計，２０５０年以後新能源的比例

將逐步增大到８０％。集團正穩步、積極地推進清潔替代工程，強調今年整體新能源發展步伐較

原先計劃快。（ａｃ）

