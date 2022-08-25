《經濟通通訊社２５日專訊》中煤能源（０１８９８）（滬：６０１８９８）公布，集團截
至２０２２年６月３０日止６個月之中期純利１４５﹒２９億元（人民幣．下同），按年升
６９﹒５％；每股基本盈利１﹒１元；不派中期息。
期內，集團收入１１８０﹒３９億元，按年升１５﹒５％；毛利２８５﹒８３億元，按年升
６７﹒１２％。（ｃｗ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
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25/08/2022 18:02
中煤能源中期多賺６９﹒５％至１４５﹒３億人幣，不派息
《經濟通通訊社２５日專訊》中煤能源（０１８９８）（滬：６０１８９８）公布，集團截
至２０２２年６月３０日止６個月之中期純利１４５﹒２９億元（人民幣．下同），按年升
６９﹒５％；每股基本盈利１﹒１元；不派中期息。
期內，集團收入１１８０﹒３９億元，按年升１５﹒５％；毛利２８５﹒８３億元，按年升
６７﹒１２％。（ｃｗ）
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