《經濟通通訊社２５日專訊》中煤能源（０１８９８）（滬：６０１８９８）公布，集團截

至２０２２年６月３０日止６個月之中期純利１４５﹒２９億元（人民幣．下同），按年升

６９﹒５％；每股基本盈利１﹒１元；不派中期息。

期內，集團收入１１８０﹒３９億元，按年升１５﹒５％；毛利２８５﹒８３億元，按年升

６７﹒１２％。（ｃｗ）



＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

