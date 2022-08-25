《經濟通通訊２５日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平同韓國總統尹錫悅就中韓建交３０周年互致賀函

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國家主席習近平２４日同韓國總統尹錫悅互致賀函，慶祝兩國建交３０周年。習近平指出，中韓

建交３０年來，在雙方共同努力下，中韓關係與時俱進全方位發展，取得豐碩成果，給兩國和兩

國人民帶來重大福祉。



央企控股上市公司高質量發展提速

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近期，央企控股上市公司高質量發展呈現加速加力之勢。按照國務院國資委的要求，央企須於８

月底前將各集團提高上市公司質量工作方案報送國資委，２０２４年底全面驗收評價。



消費貸吸引力上升，助推消費「暖起來」

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在貸款「降息」大環境下，多家銀行消費貸產品的年化利率最低已降至４％以下。業內人士表示

，適度降低消費信貸成本，可激發消費潛力。考慮到今年銀行在資產端競爭激烈，且資金成本有

效降低，後續消費貸利率仍有下降空間。





《上海證券報》



習近平同韓國總統尹錫悅就中韓建交３０周年互致賀函

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國家主席習近平２４日同韓國總統尹錫悅互致賀函，慶祝兩國建交３０周年。習近平指出，中韓

建交３０年來，在雙方共同努力下，中韓關係與時俱進全方位發展，取得豐碩成果，給兩國和兩

國人民帶來重大福祉。



改革不停頓，開放不止步

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黨的十八大以來，以國家主席習近平為核心的黨中央統籌國內國際兩個大局，以前所未有的決心

和力度推動許多領域實現歷史性變革、系統性重塑、整體性重構，領導全黨全國人民開創了改革

開放新局面。



嚴禁囤積居奇多晶硅，不得囤積倒賣電站開發等資源

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工信廳等三部門昨日發布的《關於促進光伏產業鏈供應鏈協同發展的通知》提出，不得囤積倒賣

電站開發等資源；鼓勵有關企業及公共交易機構等合理開展多晶硅及電池等物料儲備，嚴禁囤積

居奇。





《證券時報》



國常會部署穩經濟一攬子政策的接續政策措施

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國務院總理李克強２４日主持召開國務院常務會議，部署穩經濟一攬子政策的接續政策措施；決

定增加政策性開發性金融工具額度和依法用好專項債結存限額；向地方派出穩住經濟大盤督導和

服務工作組，促進政策加快落實等。



資管行業十年蝶變步入規範發展新時代

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過去十年，是中國經濟穩步向前、居民財富不斷積累的時代，也是中國資產管理行業蓬勃向上的

黃金時代。２０１２年至２０２１年末，居民的存款餘額從２０１２年的４１﹒１萬億元人民幣

增長至２０２１年的１０２﹒５萬億元人民幣，增長１﹒４６倍。



在市場堅守就是一種態度

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對許多投資者而言，昨天上證綜指下跌６１點絕對算得上大事。這也可以理解。不過，大盤一下

跌，投資者馬上滿眼消極因素，此前構建滿滿投資信心的諸多積極因素，馬上就被丟到爪哇國去

了，問題就容易被放大。（ｌｃ）

