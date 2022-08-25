《經濟通通訊社２５日專訊》信達證券分析Ａ股近期市場風格指出，最近一個季度風格偏向

成長，主要由於三個短期因素的影響，包括（１）過去一個季度的反彈主要是私募、絕對收益類

資金等存量資金的回補，在配置中更注重短期的業績變化。

（２）２０２２年以來宏觀經濟經歷了單邊下降、底部企穩、再次走弱的過程，７月以來經

濟相關板塊的調整，本質上是對經濟復蘇過高預期的回撤。

（３）成長股的供需格局雖然有走弱的預期，但是在全球能源價格高位震盪的背景下，新能

源板塊的景氣度仍然很強。

分析認為，利率下台階可能性較大，可能帶來一部分保險、固收＋資金等增量資金的流入，

市場風格從單邊成長佔優向均衡過渡。另外，正常的經濟下行對市場的影響會慢慢減弱，如果

Ｑ４經濟下行壓力加大帶來指數調整的風險，屆時市場風格可能會回歸到價值。（ｄｗ）



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