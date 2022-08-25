《神州經脈》國務院總理李克強昨日（２４日）主持召開國務院常務會議，會議上宣布實施

１９項穩經濟接續政策。從金額看，加力鞏固經濟恢復發展基礎政策重心，仍是基建托底；有機

構就測算，３０００億加５０００億「新水源」，料最多拉動基建投資１﹒９萬億元。

滬深股市今日滬強深弱，滬綜指高開０﹒３４％後表現反覆，最多跌１６點，低見３１９９

點，大金融股午後發力，滬綜指愈升愈有，收升０﹒９７％，終止兩連跌，報３２４６﹒２５點

，深成指收升０﹒０６％，創業板仍收跌０﹒４４％。各板塊個別發展，煤炭股、金融股、船舶

製造股大升，有色金屬股偏軟，光伏股回吐。

人民銀行連續第２２日進行２０億元７天期逆回購操作，完全對沖到期量。香港今早８號颱

風信號，港股停市，滬股通及深股通只有下午半日交易，兩市全日成交只有９８６５億元（人民

幣．下同），按日大減１２﹒４％，連續７日萬億成交斷纜。

高盛宏觀認為，由於房地產行業非常疲弱，以及疫情和相關控制措施對經濟活動增長的不利

影響，除非中國採取重大的政策寬鬆措施，否則今年剩餘時間內，整體增長將保持緩慢，並維持

２０２２年全年ＧＤＰ增長３﹒０％的預測。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 國務院總理李克強２４日主持召開國務院常務會議，會議指出，在落實穩經濟一攬子政策

同時，再實施１９項接續政策，加力鞏固經濟恢復發展基礎；決定增加３０００億元政策性開發

性金融工具額度，依法用好５０００多億元專項債結存限額，支持中央發電企業等發行２０００

億元債券，再發放１００億元農資補貼，中央預備費拿出１００億元重點支持中稻抗旱。允許地

方「一城一策」運用信貸等政策，合理支持剛性和改善性住房需求；確定緩繳一批行政事業性收

費和支持民營企業發展的舉措，保市場主體保就業；決定向地方派出穩住經濟大盤督導和服務工

作組，促進政策加快落實。同時，會議部署進一步做好抗旱救災工作，強化財力物力支持，包括

從中央預備費中拿出１００億元人民幣抗旱救災，重點支持當前中稻抗旱。此外，國家能源局相

關負責人表示，將繼續應對好川渝地區極端高溫和乾旱災害，確保電力有序供應，全力做好迎峰

度夏電力保供各項工作，堅決防止拉閘限電。預計下半年能源消費將繼續呈現持續增長態勢，進

入冬季取暖期後，煤炭、天然氣、電力需求進一步增加。



２﹒ 就美國將七家中國相關實體（主要與航空航天有關）添加到其出口管制清單中，商務部新

聞發言人束玨婷表示，美方一再泛化國家安全概念，濫用出口管制等措施，動用國家力量對他國

企業和機構進行打壓遏制，將７家中國實體列入出口管制「實體清單」，中方對此堅決反對。商

務部重申，美方的做法嚴重損害中美企業間正常經貿往來合作，嚴重破壞市場規則和國際經貿秩

序，嚴重威脅全球產業鏈供應鏈穩定，這不利於中美兩國，也不利於整個世界。美方應立即停止

錯誤做法。中方將採取必要措施，堅決維護中國企業和機構的合法權益。就俄方預計今年中俄雙

邊貿易額可能突破１６５０至１７００億元美元的歷史新高，並希望中方進一步暢通邊境口岸運

輸，商務部新聞發言人束珏婷表示，今年以來，中俄貿易保持增長勢頭。將繼續與俄方一道，促

進兩國正常經貿往來，維護產業鏈供應鏈穩定，打造數字經濟、綠色發展、生物醫藥等新的增長

點，推動中俄經貿關係規模和質量「雙提升」。



３﹒ 中國國家主席習近平２４日同南韓總統尹錫悅互致賀函，慶祝兩國建交３０周年。習近平

指出，中韓要做好鄰居、好朋友、好夥伴。中方高度重視中韓關係發展，願同尹錫悅總統加強戰

略溝通，引領中韓雙方以建交３０周年為新起點，把握大勢、排除干擾、夯實友好、聚焦合作，

共創兩國關係更加美好的未來，更好造福兩國和兩國人民。中國官方引述尹錫悅在賀函中表示，

希望雙方以相互尊重精神為基礎，探索新的合作方向，推動兩國關係朝著更加成熟健康的方向發

展。為此，希望雙方密切高層交往，加強供應鏈等經濟安全及環境、氣變等領域實質性合作，推

動取得兩國國民能切身感受到的成果。此外，國務院總理李克強２４日在紀念中韓建交３０周年

商務合作論壇上發表視像致辭指出，中方願同韓方一道，攜手開辟下一個共同發展繁榮的３０年

。雙方應堅持睦鄰友好、相互尊重、平等相待，照顧彼此核心利益和重大關切，推動雙邊關係健

康穩定發展。發揮互補優勢，堅持互利共贏，深化創新創業、先進製造、數字經濟、綠色發展、

應對氣候變化等領域合作，盡早就中韓自貿協定第二階段談判達成一致。



４﹒ 內地新冠疫情稍回落，昨日新增１６３４宗本土感染，西藏超越海南省，佔最多５５８宗

。上海衛健委公布，昨日上海新增本土無症狀感染者６例，其中５例無症狀感染者在隔離管控中

發現，１例為社會面感染者。新增境外輸入性新冠肺炎確診病例３例和無症狀感染者３例，均在

閉環管控中發現。根據疫情所涉及的區域，上海浦東新區２地被劃為高風險區。截止目前，上海

共有４個高風險區、２個中風險區。浦東新區全域將於８月２５日至２７日開展全員核酸三天兩

檢。



５﹒ 據外電報道，美印兩國特種部隊近期在喜馬拉雅山南麓舉行為期２０多天的聯合作戰演習

。另據報道，美印兩國軍隊擬於１０月舉行代號為「戰爭演習」的聯合軍演。軍演地點靠近中印

邊境地區，將重點演練高原山地作戰能力，針對中國的意圖比較明顯。在北京，國防部發言人譚

克非回應表示，中方注意到有關報道，將密切關注相關動向。中方一貫強調，有關國家間的軍事

合作尤其是演訓活動，不應針對第三方，應有助於維護地區的和平穩定。譚克非強調，邊界問題

是中印兩國之間的事，雙方通過各層級保持著有效溝通，並一致同意通過雙邊對話妥善處理有關

事態。中方堅決反對第三方以任何形式插手介入中印邊界問題。根據中印兩國１９９３年和

１９９６年簽署的有關協定精神，雙方不得在實控線附近地區開展針對對方的軍事演習。希望印

方嚴格遵守兩國領導人重要共識和有關協議協定，恪守通過雙邊渠道解決邊界問題的承諾，以實

際行動維護邊境地區和平與安寧。



６﹒ 人社部養老保險司負責人亓濤表示，２０２１年企業職工基本養老基金收入４﹒４萬億元

，支出４﹒１萬億元，當期收支總體平衡，略有結餘，今年以來，基金仍保持平穩運行態勢。當

前企業職工基本養老保險基金累計結餘５﹒１萬億元，有較強的保障能力。全國社保基金有超過

２﹒６萬億元的戰略儲備，中央層面已劃轉國有資本１﹒６８萬億元充實社保基金。人力資源和

社會保障部就業促進司司長張瑩在國新辦發布會表示，將竭盡全力為青年畢業生就業創業提供支

持和幫助，強化政策支持，運用就業補貼、擴崗補助、社保補貼等政策，鼓勵企業更多吸納就業

。落實學費補償、高定工資等政策，實施「三支一扶」等基層項目，拓展基層就業空間。提供擔

保貸款、稅費減免、社保補貼等政策，支持自主創業和靈活就業。打造高校畢業生就業服務平台

，高頻組織線上線下招聘活動，為畢業生等青年就業提供職業指導、崗位推薦、職業培訓或就業

見習機會。組織有需求的青年參加學徒培訓、新職業培訓，增強經驗和技能。



７﹒ 交通運輸部公布，７月內地港口貨物吞吐量１３﹒４億噸，由上月的下降２﹒３％轉為增

長５﹒７％，其中內、外貿吞吐量分別增長７﹒３％和２﹒０％。完成集裝箱吞吐量２６３６萬

標箱，同比增長１１﹒２％、增速較６月加快４﹒７個百分點。客運方面，７月營業性客運量

６﹒２億人，同比下降２６﹒１％、降幅較６月收窄５﹒３個百分點。交通運輸部表示，７月份

包括客運在內的交通運輸主要指標企穩回升，貨運量基本恢復至去年同期規模，客運量在暑期出

行帶動下降幅有所收窄，港口貨物吞吐量實現正增長、集裝箱增長較快，交通固定資產投資持續

高位運行。此外，交通運輸部等多部門印發文件，要求加快推進公路沿線充電基礎設施建設行動

，提出最早在今年底前除高寒高海拔外高速公路服務區提供基本充電服務。文件提出力爭到

２０２２年底前，全國除高寒高海拔以外區域的高速公路服務區提供基本充電服務；到２０２３

年底前，具備條件的普通國省幹線公路服務區（站）能夠提供基本充電服務；到２０２５年底前

，高速公路和普通國省幹線公路服務區（站）充電基礎設施進加密優化，農村公路沿線覆蓋。



８﹒ 美元周三（２４日）表現持平，投資者等待聯儲局主席鮑威爾周五（２６日）於全球央行

年會的演講，並預料他會重申鷹派立場。但因經濟數據表現疲弱，投資者仍期望從鮑威爾言論中

判斷加息幅度。人民幣中間價再創兩年低，惟即期匯率（ＣＮＹ）今早高開２０１點子，此後回

吐部分漲幅，全日升１５１點，收報６﹒８５０３，止步五連貶，暫時脫離兩年低位。據《路透

》引述消息人士指，針對機構大量買入美元、沽出人民幣，至少有幾家銀行接到人民銀行的窗口

指導，警告不要大舉沽出人民幣。市場人士認為，這表明監管層有意釋放維穩信號，不希望在美

元指數強勢帶動下人民幣過快貶值。最近兩周人民幣即期累計貶值接近１﹒８％，但在主要非美

貨幣中表現仍相對較強，監管層料更為在意貶值速度和節奏，避免在經濟復甦預期偏弱之際與跨

境資金流動疊加形成負反饋，而非有意引導貶值以促進出口。不過，隨著中國政府放鬆貨幣政策

以刺激經濟增長，以及美元因美國積極加息而走強，人民幣空頭頭寸升至三個月來最高。

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