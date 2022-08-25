《鍾之日記》８月２５日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



國務院推１９項穩經濟接續政策，加強刺激經濟復甦，利好氣氛。香江魚缸因今早９時仍懸

掛８號風球而只得下午半日市，但表現勇猛，下午１時復市即上衝，一度勁升７２２點，惟仍未

有收復二萬點關。恒指收市升６９９點或３﹒６３％，報１９９６８，重上廿天線（約

１９８９０）。國指收升２８３點或４﹒３％，報６８４８。科指大升２４２點或６％，報

４２６８點。大市半日市成交已達９０６﹒３３億元。

中國中免（０１８８０）上市掛牌遇風浪，下午首掛低開２４％，報１２０元，其後股價回

穩，最高見１５９﹒３元，收報１５８元，與招股價相同；成交６７０﹒５９萬股，涉資

１０﹒５３億元。



＊滬指止兩連跌，萬億成交斷纜＊



國務院總理李克強昨日（２４日）主持召開國務院常務會議，會議上宣布實施１９項穩經濟

接續政策，包括增加３０００億元人民幣政策性開發性金融工具額度，另要求５０００多億元人

民幣的專項債結存限額須在１０月底前發行完畢，批准發行２０００億元人民幣能源保供特別債

，支持發電企業；新增１００億元人民幣農資補貼，抗旱和保秋糧。有機構就測算，３０００億

加５０００億「新水源」，料最多拉動基建投資１﹒９萬億元人民幣。

滬深股市今日滬強深弱，滬綜指高開０﹒３４％後表現反覆，最多跌１６點，低見３１９９

點，大金融股午後發力，滬綜指愈升愈有，收升０﹒９７％，終止兩連跌，報３２４６﹒２５點

，深成指收升０﹒０６％，創業板仍收跌０﹒４４％。各板塊個別發展，煤炭股、金融股、船舶

製造股大升，有色金屬股偏軟，光伏股回吐。

人民銀行連續第２２日進行２０億元人民幣７天期逆回購操作，完全對沖到期量。港股今早

停市，滬股通及深股通只有下午半日交易，兩市全日成交只有９８６５億元人民幣，按日大減

１２﹒４％，連續７日萬億成交斷纜。



＊阿里受惠芯片平台漲９％，京東勁升１０％＊



國務會議提出的穩經濟措施中，包括支持民營企業發展和投資，促進平台經濟健康持續發展

，又指要為商務人員出入境提供便利，或為動態清零的嚴格防疫措施帶來調整。低殘科技股獲資

金趁低吸納，京東集團（０９６１８）連升４日，勁升１１％，報２４６﹒２元，為全日表現最

好藍籌。美團（０３６９０）升８％，騰訊（００７００）升４﹒８％，網易（０９９９９）升

５﹒３％。

阿里（０９９８８）發布首個高性能ＲＩＳＣ－Ｖ芯片平台「無劍６００」及ＳｏＣ原型「

曳影１５２０」，基於「無劍６００」軟硬件全棧平台，開發者和廠商可快速開發ＲＩＳＣ－Ｖ

芯片，推動邁向２ＧＨｚ高性能ＲＩＳＣ－Ｖ邊、雲應用新時代。「無劍６００」平台有望幫助

芯片公司顯著降低芯片開發成本和風險，並大幅縮短研發周期，消息刺激阿里漲８﹒８％。

百度（０９８８８）首席技術官王海峰今日在２０２２量子開發者大會上宣布，百度正式發

布集量子硬件、軟件平台、量子應用的產業級超導量子計算機「乾始」，並據此形成全球首個全

平台量子軟硬件一體化解決方案「量羲」。百度收漲９﹒２％。



＊售股予招商，優品３６０炒高２９％＊



優品３６０（０２３６０）創辦人或售股予招商海通，優品３６０應聲炒上，股價一度炒高

至２﹒６７元，收市報２﹒６５元，仍急升３１﹒２％。

集團大股東林子峰、許毅芬與招商局海通貿易有限公司（招商海通）就股份的可能買賣訂立

諒解備忘錄，擬出售合共４﹒９億股股份，佔全部已發行股份的４９％，暫未有披露交易作價。

以昨日優品３６０收市價每股２﹒０２元計算，該批股份價值９﹒９億元。

據市場人士分析估算，作價約為３０倍市盈率，惟最終交易作價需待雙方洽商落實。目前優

品３６０市盈率約為２０倍。

招商局海通業務涵蓋食品、運輸及商品，於中國內地１０個城市設有附屬公司，及擁有７間

海外分公司的綜合性貿易公司。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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