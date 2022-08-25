《經濟通通訊社２５日專訊》國務院最新常務會議宣布再實施１９項「穩經濟」接續政策，

加力鞏固經濟恢復發展基礎，決定增加３０００億元（人民幣．下同）政策性開發性金融工具額

度，依法用好５０００多億元專項債結存限額，支持中央發電企業等發行２０００億元能源保供

特別債。

此外，國家能源局相關負責人表示，將繼續應對好川渝地區極端高溫和乾旱災害，確保電力

有序供應，全力做好迎峰度夏電力保供各項工作，堅決防止拉閘限電。預計下半年能源消費將繼

續呈現持續增長態勢，進入冬季取暖期後，煤炭、天然氣、電力需求進一步增加。

煤炭板塊逆市造好，兗礦能源（滬：６００１８８）漲５﹒３％，山西焦煤

（深：０００９８３）升４﹒３％，潞安環能（滬：６０１６９９）升３﹒１％，山煤國際

（滬：６００５４６）、中國神華（滬：６０１０８８）、陝西煤業（滬：６０１２２５）、

平煤股份（滬：６０１６６６）升近３％，中煤能源（滬：６０１８９８）升１﹒６％。

電力股方面，郴電國際（滬：６００９６９）飆５﹒７％，華能國際（滬：６０００１１）

揚升３﹒４％，國投電力（滬：６００８８６）升３﹒１％，華電國際（滬：６０００２７）走

高２﹒９％，川投能源（滬：６００６７４）升２％，立新能源（深：００１２５８）升

１﹒７％。（ｃａ）

