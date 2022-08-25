《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》國務院總理李克強２４日主持召開國務院
常務會議，會議指出，在落實穩經濟一攬子政策同時，再實施１９項接續政策，加力鞏固經濟恢
復發展基礎；決定增加３０００億元（人民幣．下同）政策性開發性金融工具額度，依法用好
５０００多億元專項債結存限額，支持中央發電企業等發行２０００億元債券，再發放１００億
元農資補貼，中央預備費拿出１００億元重點支持中稻抗旱。允許地方「一城一策」運用信貸等
政策，合理支持剛性和改善性住房需求；確定緩繳一批行政事業性收費和支持民營企業發展的舉
措，保市場主體保就業；決定向地方派出穩住經濟大盤督導和服務工作組，促進政策加快落實。
＊５０００多億元專項債１０月底前發行完畢＊
會議指出，當前經濟延續６月份恢復發展態勢，但有小幅波動，恢復基礎不牢固。要抓住當
前緊要關口，及時果斷施策，保持合理政策規模，用好工具箱中可用工具，加力鞏固經濟恢復發
展基礎，又不搞大水漫灌、不透支未來。在落實好穩經濟一攬子政策同時，再實施１９項接續政
策，形成組合效應，推動經濟企穩向好、保持運行在合理區間，努力爭取最好結果。
主要包括：一是在３０００億元政策性開發性金融工具已落到項目的基礎上，再增加
３０００億元以上額度；依法用好５０００多億元專項債地方結存限額，１０月底前發行完畢。
這既可增加有效投資帶消費，又有利於應對貸款需求不足。持續釋放貸款市場報價利率改革和傳
導效應，降低企業融資和個人消費信貸成本。
＊「一城一策」支持剛性和改善性住房需求＊
二是核准開工一批條件成熟的基礎設施等項目，項目要有效益、保證質量，防止資金挪用。
出台措施支持民營企業發展和投資，促進平台經濟健康持續發展。允許地方「一城一策」靈活運
用信貸等政策，合理支持剛性和改善性住房需求。為商務人員出入境提供便利。
三是對一批行政事業性收費緩繳一個季度，鼓勵地方設立中小微企業和個體工商戶貸款風險
補償基金。
四是支持中央發電企業等發行２０００億元能源保供特別債，在今年已發放３００億元農資
補貼基礎上再發放１００億元。
五是持續抓好物流保通保暢。
＊即時派出穩住經濟大盤督導和服務工作組＊
六是中央推動、地方負責抓落實。各部門要迅即出台政策細則，各地要出台配套政策。國務
院即時派出穩住經濟大盤督導和服務工作組，由國務院組成部門主要負責同志帶隊，赴若干經濟
大省聯合辦公，用「放管服」改革等辦法提高審批效率，壓實地方責任，加快政策舉措落實。國
務院大督查將地方穩經濟工作納入督查和服務範圍。
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