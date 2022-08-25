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AH股新聞

25/08/2022 11:13

《汽車新勢力》蔚來：最新純電ＳＵＶ蔚來ＥＳ７量產車２８日交付

　　《經濟通通訊社２５日專訊》蔚來（０９８６６）今日（２５日）在社交平台發布消息，蔚
來最新款的中大型ＳＵＶ汽車，蔚來ＥＳ７量產車正式發運全國，將於８月２８日如期開啟交付

　　蔚來ＥＳ７基於第二代純電平台（ＮＴ２﹒０）打造，將ＥＴ７的智能、電驅硬件與ＥＳ６
的外觀相結合，擁有更強的電驅動性能和智能化配置。售價４６﹒８萬元人民幣起，搭載
１００ｋＷｈ蔚來ＥＳ７售價為５２﹒６萬元人民幣。（ｄｗ）

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