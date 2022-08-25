《經濟通通訊社２５日專訊》據《上海證券報》獲悉，支付寶、微信近期與部分銀行合作上

線「信用卡取現」功能，正在小範圍向用戶開放測試。信用卡取現，實質上是由發卡機構提供的

預借現金服務，也是信用卡的基礎功能之一。分析人士說，銀行嘗試與互聯網平台合作線上取現

，應是為了提升銀行自身用戶對信用卡的使用率。

報道引述零壹研究院院長於百程表示，支付寶等與銀行信用卡合作取現功能，將眾多信用卡

產品集中展示，屬於展示和導流合作。通常信用卡取現上限金額為總授信額度的５０％。因此，

信用卡取現的需求場景和「借唄」等消費信貸產品非常相似。對銀行來說，信用卡取現多了一個

大的入口，有利於提升用戶的活躍度和業務量。

目前，兩大平台用戶數均已超１０億。截至目前，支付寶和微信方面均未就上述功能進行正

式回應。據了解，目前已有平安銀行（深：０００００１）、寧波銀行（深：００２１４２）、

光大銀行（０６８１８）（滬：６０１８１８）３家信用卡支持支付寶取現功能。



＊取現按銀行資金管控要求，平台不額外收費＊



受邀用戶測試發現，在支付寶上，可以搜索「信用卡取現」，通過服務集合頁，進入銀行小

程序後再進行相關操作。在微信上，用戶通過信用卡還款頁面和銀行公眾號就可以進行提現。

微信和支付寶相關服務協議顯示，上述取現服務實際上由銀行提供，額度和利率都由銀行審

核決定，互聯網平台不額外收取任何費用。持卡人可在發卡機構給予的取現額度內使用信用卡取

現服務，可選擇「單月還」和「分月還」兩種類型。

值得關注的是，從綁定的信用卡取出的資金，只能提現到持卡人本人綁定的銀行借記卡。這

意味著，取現資金用途會按照銀行的資金管控要求進行。（ｗｌ）

