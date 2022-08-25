《經濟通通訊社２５日專訊》國務院總理李克強昨日（２４日）主持召開國務院常務會議，

會議上宣布實施１９項接續政策，包括增加３０００億元（人民幣．下同）政策性開發性金融工

具額度，另要求５０００多億元的專項債結存限額須在１０月底前發行完畢，以及支持中央發電

企業等發行２０００億元債券。滬深股市今早高開，上證綜合指數（滬綜指）高開０﹒３４％，

報３２２３﹒４６點，深綜指高開０﹒４８％，燃氣、地產股造好，礦物製品、汽車股走低。

國務會議指出，要推動經濟企穩向好、保持運行在合理區間，「努力爭取最好結果」。會議

允許地方「一城一策」運用信貸等政策，合理支持剛性和改善性住房需求；確定緩繳一批行政事

業性收費和支持民營企業發展的舉措，保市場主體保就業。

美聯儲鷹派取態下，美匯再攀２０年新高，人民幣兌美元持續走弱，中國外匯交易中心人民

幣兌一美元中間價今報６﹒８５３６，較上個交易日跌１４８點子，再刷接近兩年新低。盡管官

媒稱適度下調人民幣匯價有利提振經濟，不過據外電引述消息人士指，人民銀行致電幾家「過度

購買美元」的銀行作窗口指導，警告不要大舉沽出人民幣。

人民銀行連續第２１日進行２０億元７天期逆回購操作，完全對沖到期量。

另外，因應香港天文台發出八號颱風信號 ，港交所宣布，今天證券市場，包括滬深港通北

向交易上午交易時段會延遲開市。（ｅｙ）

