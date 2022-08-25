《經濟通通訊社２５日專訊》國務院總理李克強昨日（２４日）主持召開國務院常務會議，

會議上宣布實施１９項接續政策，包括增加３０００億元（人民幣．下同）政策性開發性金融工

具額度，另要求５０００多億元的專項債結存限額須在１０月底前發行完畢，核准開工一批基礎

設施等項目。分析人士認為，這將為穩定經濟基本盤提供有力支撐。基建所帶來的投資乘數效應

也會使企業的生產投資活動更加活躍，拓展企業發展空間，增強經濟增長動力。

滬深股市表現分化，滬綜指高開０﹒３４％後表現反覆，半日仍升０﹒４１％，報

３２２８﹒２６點，深成指轉跌０﹒３９％，創業板則跌０﹒５１％。

人民幣兌美元持續走弱，中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８５３６，較上

個交易日跌１４８點子，再刷接近兩年新低。據外電引述消息人士指，人民銀行致電幾家「過度

購買美元」的銀行作窗口指導，警告不要大舉沽出人民幣。

人民銀行連續第２２日進行２０億元７天期逆回購操作，完全對沖到期量。兩市半日成交

６０１０ 億元，較上日（２４日）同時段成交大減１８﹒６％。



＊支持電企發特別債，煤炭電力升＊



受國務會議宣布再實施一批穩經濟政策提振，基建板塊上揚，上港集團

（滬：６０００１８）升２﹒１％，中國交建（滬：６０１８００）升１﹒５％。

會議還支持中央發電企業等發行２０００億元能源保供特別債。加上國家能源局預計下半年

能源消費將繼續呈現持續增長態勢，進入冬季取暖期後，煤炭、天然氣、電力需求進一步增加。

煤炭板塊逆市造好，兗礦能源（滬：６００１８８）揚升６﹒９％，山西焦煤

（深：０００９８３）漲７﹒５％，山煤國際（滬：６００５４６）、中國神華

（滬：６０１０８８）升４﹒６％，潞安環能（滬：６０１６９９）升４﹒１％，陝西煤業

（滬：６０１２２５）升４％。

電力股方面，郴電國際（滬：６００９６９）飆６﹒２％，華能國際（滬：６０００１１）

揚升５﹒２％，國投電力（滬：６００８８６）升２﹒９％，華電國際（滬：６０００２７）走

高２﹒９％，川投能源（滬：６００６７４）升３﹒５％，立新能源 （深：００１２５８）升

１％。



＊監管發文禁炒光伏設備，振邦智能跌停＊



工信部、市監總局和國家能源局綜合司聯合發布通知，嚴禁有關企業囤積居奇，並指出各地

在開發與建設太陽能發電項目時，不得囤積、倒賣發電站開發的相關資源，並要求各地提出配套

產業投資計劃，優先採購本地產品。

光伏股受影響，振邦智能（深：００３０２８）跌停，華自科技（深：３００４９０）挫

７﹒８％，京山輕機（深：０００８２１）跌７﹒４％，國能日新（深：３０１１６２）跌

６﹒３％，威騰電氣（滬：６８８２２６）跌５﹒７％，聯泓新科（深：００３０２２）跌

６﹒８％。（ｃａ）

