《經濟通通訊社２５日專訊》國務院總理李克強昨日主持召開國務院常務會議，會議上宣布

實施１９項穩經濟接續政策，包括增加３０００億元（人民幣．下同）政策性開發性金融工具額

度，另要求５０００多億元的專項債結存限額須在１０月底前發行完畢，批准發行２０００億元

能源保供特別債，支持發電企業；新增１００億元農資補貼，抗旱和保秋糧。從金額看，加力鞏

固經濟恢復發展基礎政策重心，仍是基建托底；有機構就測算，３０００億加５０００億「新水

源」，料最多拉動基建投資１﹒９萬億元。

滬深股市今日滬強深弱，滬綜指高開０﹒３４％後表現反覆，最多跌１６點，低見３１９９

點，大金融股午後發力，滬綜指愈升愈有，收升０﹒９７％，終止兩連跌，報３２４６﹒２５點

，深成指收升０﹒０６％，創業板仍收跌０﹒４４％。各板塊個別發展，煤炭股、金融股、船舶

製造股大升，有色金屬股偏軟，光伏股回吐。

人民銀行連續第２２日進行２０億元７天期逆回購操作，完全對沖到期量。香港今早８號颱

風信號，港股停市，滬股通及深股通只有下午半日交易，兩市全日成交只有９８６５億元（人民

幣．下同），按日大減１２﹒４％，連續７日萬億成交斷纜。



＊大金融板塊繼續活躍，東北證券漲停＊



銀行、保險、券商股集體走強，東北證券（深：０００６８６）漲停，寧波銀行

（深：００２１４２）漲４﹒２％，華鑫股份（滬：６００６２１）升５﹒３％，杭州銀行

（滬：６００９２６）升３﹒１％，中國平安（滬：６０１３１８）升３﹒６％，東吳證券

（滬：６０１５５５）升３﹒４％，中國人壽（滬：６０１６２８）升３﹒２％，西部證券

（深：００２６７３）升３％，無錫銀行（滬：６００９０８）、招商銀行

（滬：６０００３６）升２﹒６％。

國家能源局稱煤炭和電力需求將進一步增加，煤炭、電力板塊再度強勢攀升，兗礦能源

（滬：６００１８８）漲停，山西焦煤（深：０００９８３）飆８﹒５％，山煤國際

（滬：６００５４６）走高７﹒９％，郴電國際（滬：６００９６９）升、潞安環能

（滬：６０１６９９）升５﹒６％，華能國際（滬：６０００１１）升５﹒４％，國投電力

（滬：６００８８６）升３％。



＊光伏、鋰礦板塊領跌兩市＊



監管上日發文嚴打光伏行業壟斷，光伏繼續回調，振邦智能（深：００３０２８）跌停，英

傑電氣（深：３００８２０）瀉９﹒８％，科威爾（滬：６８８５５１）跌９﹒７％，國能日新

（深：３０１１６２）跌９﹒５％，三超新材（深：３００５５４）跌９﹒３％，立新能源

（深：００１２５８）跌８﹒８％。

連升多日的鋰礦概念股逆市回吐，贛鋒鋰業（深：００２４６０）急跌４﹒３％，天齊鋰業

（深：００２４６６）、永興材料（深：００２７５６）挫５﹒６％，報紅星發展

（滬：６００３６７）跌４﹒２％，盛新鋰能（深：００２２４０）跌４﹒１％，川能動力

（深：０００１５５）跌２﹒７％。

內地免稅店龍頭中國中免（０１８８０）（滬：６０１８８８）Ｈ股今日掛牌，受颱風「馬

鞍」影響，香港股市今日下午１時復市，中免Ｈ股開報１２０港元，較招股價１５８港元大幅低

開２４％，隨後才回穩跌幅收窄至１％。中免Ａ股收升１﹒５９％，報１９２﹒８２元。

（ｃａ）





表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ４１１６﹒２４ ＋０﹒８３

上證綜合指數 ３２４６﹒２５ ＋０﹒９７ ４１９５﹒００

深證綜合指數 ２１５５﹒１４ －０﹒２４ ５６７０﹒００

上證Ｂ股指數 ３０９﹒６８ ＋０﹒６２ ３﹒４５

深證Ｂ股指數 １２２０﹒８５ ＋０﹒３３ ０﹒６５

上證１８０指數 ８６２５﹒０５ ＋１﹒３４

上證３８０指數 ６０６６﹒５５ ＋０﹒６７

深證成份指數 １２１０４﹒０３ ＋０﹒０６

中小創新指數 ２４７０﹒６１ －０﹒８４

深圳創業板指數 ２６６７﹒３０ －０﹒４４

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