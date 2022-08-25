《經濟通通訊社２５日專訊》深證成指今日收升０﹒０６％，報１２１０４﹒０３點，深證

中小創新指數跌０﹒８４％，報２４７０﹒６１點。

上海鋼聯發布數據顯示，電池級碳酸鋰均價近７個交易日上漲６次；工業級碳酸鋰連續７個

交易日上漲。不過連升多日的鋰礦概念股逆市回吐，贛鋒鋰業（深：００２４６０）跌４﹒３％

，天齊鋰業（深：００２４６６）、永興材料（深：００２７５６）均跌５﹒６％。

中國工信部、市監總局和國家能源局綜合司聯合發布一份通知，近期太陽能產業發生階段性

供需錯配、部分供應鏈價格劇烈震盪等情況，嚴禁有關企業囤積居奇，光伏股受影響，振邦智能

（深：００３０２８）跌停，國能日新（深：３０１１６２）跌９﹒５％，華自科技

（深：３００４９０）跌６﹒９％。

房地產板塊拉升，濱江集團（深：００２２４４）升８﹒２％，南國置業

（深：００２３０５）升６﹒２％，三湘印象（深：０００８６３）升４﹒２％，招商蛇口

（深：００１９７９）升３﹒５％；消息上，國常會允許地方「一城一策」運用信貸等政策，合

理支持剛性和改善性住房需求。

深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｄｗ）

