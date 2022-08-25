《經濟通通訊社２５日專訊》國務院總理李克強２４日在紀念中韓建交３０周年商務合作論

壇上發表視像致辭。李克強指出，當前國際地區形勢複雜深刻演變，世界經濟發展面臨諸多不確

定不穩定因素。中方願同韓方一道，攜手開辟下一個共同發展繁榮的３０年。雙方應堅持睦鄰友

好、相互尊重、平等相待，照顧彼此核心利益和重大關切，推動雙邊關係健康穩定發展。發揮互

補優勢，堅持互利共贏，深化創新創業、先進製造、數字經濟、綠色發展、應對氣候變化等領域

合作，盡早就中韓自貿協定第二階段談判達成一致。

同時，堅持多邊主義，堅定經濟全球化大方向，共同維護產業鏈供應鏈安全暢通。用好區域

全面經濟夥伴關係協定帶來的機遇，不僅更好惠及各國企業和人民，也為促進地區的發展繁榮增

添新動能。共同辦好「中韓文化交流年」，增進兩國民眾特別是青少年之間的相互了解和友好感

情。繼續發揮好人員往來「快捷通道」作用，助力兩國復工復產和經貿合作。

李克強也強調，中國開放的大門始終向全世界敞開，並且只會越開越大。致力於持續打造市

場化法治化國際化營商環境，讓中國始終成為各國企業投資的「沃土」、興業的「高地」。歡迎

包括南韓在內的各國企業繼續擴大對華投資，共享中國發展機遇，打開新的合作之窗。（ｗｌ）

