《經濟通通訊社２５日專訊》內地新能源汽車龍頭比亞迪（０１２１１）

（深：００２５９４），據報計劃於今年第四季度發布全新高端品牌，新車價格將超過１００萬

元（人民幣．下同）。據《第一財經》從知情人士處獲悉，按此前的規劃，比亞迪高端品牌的價

格區間在８０－１５０萬元，最新的定位則是百萬級名車，暫定於今年底發布，並於明年首季實

現量產銷售；同步亮相首款硬派越野車型。

知情人透露，高端品牌將由全新且獨立的團隊運營。關於高端品牌的命名，比亞迪內部討論

激烈，曾有人建議以比亞迪董事長王傳福姓名中的「王」、「傳」或「福」字來為高端品牌命名

，而經過多輪討論，現在更傾向「星空」這一名稱。

目前國內新能源車處於高速增長的通道上。中汽協數據顯示，今年１－７月，國內新能源汽

車銷量為３１９﹒４萬輛，同比增長１﹒２倍，市場佔有率達到２２﹒１％。自今年３月起已停

產、停售燃油車的比亞迪，正加快搶佔新能源汽車市場，７月銷量達１６﹒２５萬輛，同比增長

１８３﹒１％；１－７月新車累計銷量達８０﹒３８萬輛，擊敗特斯拉拿下全球新能源汽車銷量

冠軍。（ｗｌ）

