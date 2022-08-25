《經濟通通訊社２５日專訊》據《路透》引述德國一項研究顯示，中國正對在華外企施加愈

來愈多壓力，以促使其在政治上和北京保持一致，令敏感問題「紅線」大增。

總部設在柏林的中國研究智庫ＭＥＲＩＣＳ和德國ＢＤＩ工業聯盟對１００多家在華外企進

行調查，調查研究發現，中國領導層對外企的施壓門檻在降低。２０１８年以來披露的相關情況

數量大幅增加。

該研究報告作者之一岑格萊恩（Ｍａｘ Ｚｅｎｇｌｅｉｎ）表示，該項研究「旨在首次確

定中國何時以及如何施加壓力的模式」。

除了國家主權問題外，對新冠病毒起源的報道，對電信設備製造商華為等中國企業的制裁，

或對被列為反華政黨的支持，現在均被視為「新的紅線」。

其中一個案例是，德國汽車製造商戴姆勒２０１８年在一則奔馳汽車的廣告中引用了一句達

賴喇嘛的話，引發強烈抗議，之後需要多次向中國道歉。

報告指出，北京也擴大了制裁手段，其中包括罰款、監管、進出口管制。此外，還有所謂的

「空頭威脅」，即中方用之影響外企的決策並散布恐懼情緒，而此後並不一定將制裁付諸實施。

由於害怕成為目標，企業可能會避免談及外國企業在中國受到的不公平待遇。或者他們可能認為

與中國政府的立場和目標保持一致是最安全的。（ｃａ）（ｚｚ）

