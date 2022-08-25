《經濟通通訊社２５日專訊》據澳洲傳媒報道，所羅門群島政府威脅要禁止「無禮和侮辱人

的」記者入境，以回應澳洲一部紀錄片聲稱這個太平洋國家受到北京的全面影響。

報道指，所羅門群島總理索格瓦雷（Ｍａｎａｓｓｅｈ Ｓｏｇａｖａｒｅ）的辦公室多次

責備澳洲廣播公司（ＡＢＣ）的節目《四角方圓》（Ｆｏｕｒ Ｃｏｒｎｅｒｓ），該節目報道

了中國在所羅門群島日益增長的影響力。

索加瓦雷發言人在周三發布的聲明中指責澳方宣傳「種族主義和種族偏見」，並警告稱政府

將「確保在所羅門群島消除種族歧視」。聲明指：「這種性質的組織或記者將被禁止進入所羅門

群島和其他太平洋島嶼國家」。

ＡＢＣ在聲明中表示反對所羅門政府的指控，並說採訪了多名該國居民，強調公司完全支持

該節目報導的準確和信實。



＊澳媒：所羅門總理收華資金賄議員＊



此前，《四角方圓》調查報道稱，中國正在所羅門群島尋求經濟機會，以提高北京的戰略利

益。報道指，中國看中科隆邦阿拉島上的硬木林業種植園，該島有一個深水港口和小型機場，可

能被用作未來的軍事基地。

《四角方圓》又稱取得文件顯示，北京政府去年提供資金助所羅門群島領導人保住權力。所

羅門群島政府去年兩次動用中國提供、近３００萬澳元（約１６５５萬港元）的資金，給予忠於

總理索格瓦雷的議員。報道稱取得一張收款議員名單，每人獲近８萬澳元（約４４萬港元）。

（ｃａ）（ｚｚ）

