《經濟通通訊社２５日專訊》中國外運（００５９８）（滬：６０１５９８）公布，截至

２０２２年６月３０日止中期純利２３﹒２７億元（人民幣．下同），按年升７﹒５９％；每股

基本盈利０﹒３１４６元，派中期息０﹒１元。

期內，營業總收入５５１﹒９１億元，按年跌１０﹒５２％。（ｂｎ）



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