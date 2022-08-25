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AH股新聞

25/08/2022 18:31

《國企紅籌》中國外運（０５９８）中期純利升７﹒６％，息１０分

　　《經濟通通訊社２５日專訊》中國外運（００５９８）（滬：６０１５９８）公布，截至
２０２２年６月３０日止中期純利２３﹒２７億元（人民幣．下同），按年升７﹒５９％；每股
基本盈利０﹒３１４６元，派中期息０﹒１元。
　　期內，營業總收入５５１﹒９１億元，按年跌１０﹒５２％。（ｂｎ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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