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AH股新聞

25/08/2022 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流出４﹒６４億元，買中海油沽美團

　　《經濟通通訊社２５日專訊》昨日（２４日）恒指高開３８點，報１９５４２點。最高升
３８點報１９５４２點，最低跌３１３點報１９１８９點。恒指收報１９２６８點，跌２３４點
或１﹒２％。
　　北水全日淨流出４﹒６４億元，增加５８﹒５％。北水淨買入最多的個股依次是中國海洋石
油（００８８３）、李寧（０２３３１）、理想汽車（０２０１５）；淨賣出最多的依次是美團
（０３６９０）、安踏體育（０２０２０）、吉利汽車（００１７５）。
　　主板成交９９１﹒２８億元增加１４﹒４％。其中港股通成交２４６﹒３億元，佔總成交
２４﹒８％。
　　中國海洋石油升１﹒５７％報１０﹒３２元，北水淨買入４﹒４億元；李寧跌０﹒５７％報
６９﹒５元，北水淨買入３﹒３億元；理想汽車跌５﹒３５％報１１３﹒３元，北水淨買入
２﹒３億元。
　　美團跌２﹒７３％報１６４﹒１元，北水淨賣出１０﹒４億元；安踏體育升３﹒９７％報
９５﹒６５元，北水淨賣出３﹒４億元；吉利汽車跌４﹒４６％報１５﹒４４元，北水淨賣出
２﹒３億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　４﹒３５
　　李寧　　　　　（０２３３１）　　　　　　３﹒２５
　　理想汽車　　　（０２０１５）　　　　　　２﹒２５
　　小鵬汽車　　　（０９８６８）　　　　　　０﹒５３
　　新東方在綫　　（０１７９７）　　　　　　０﹒４９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　　　（０３６９０）　　　　－１０﹒３７
　　安踏體育　　（０２０２０）　　　　　－３﹒４４
　　吉利汽車　　（００１７５）　　　　　－２﹒３５
　　快手　　　　（０１０２４）　　　　　－１﹒２２
　　比亞迪股份　（０１２１１）　　　　　－０﹒４８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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