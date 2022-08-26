《經濟通通訊社２６日專訊》弘業期貨Ａ股（深：００１２３６）現漲停，報１１﹒２３元
（人民幣．下同），升９﹒９９％，最低價１１﹒２３元；成交１８﹒１５萬股，成交金額
２０３﹒８７萬元；換手率０﹒１８％。
弘業期貨Ｈ股（０３６７８）升２﹒５８％，報１﹒９９港元，最高價１﹒９９港元，最低
價１﹒９９港元；成交２１﹒８萬股，成交金額４３﹒３８萬港元。弘業期貨Ａ股較Ｈ股呈
５４６﹒０４％溢價。
現時，上證綜合指數報３２５０，升４點或０﹒１３％，成交３１﹒８３億元。
深證成份指數報１２１４２，升３８點或０﹒３１％，成交１４﹒７４億元。
恒生指數報２０１３８，升１７０點或０﹒８５％；恒生中國企業指數報６９２０，升７１
點或１﹒０４％；恒生科技指數報４３５０，升８１點或１﹒９２％；主板成交２１﹒４４億港
元。
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（人民幣） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
弘業期貨（深：００１２３６） １１﹒２３ ＋９﹒９９
平安銀行（深：０００００１） １２﹒６８ ＋０﹒４８
民生控股（深：０００４１６） ４﹒３５ ＋３﹒０８
天茂集團（深：０００６２７） ３﹒６７ －１﹒８７
東北證券（深：０００６８６） ７﹒８１ ＋０﹒５１
國元證券（深：０００７２８） ８﹒１３ －１﹒５７
寧波銀行（深：００２１４２） ２８﹒８７ －
華西證券（深：００２９２６） ８﹒２５ －１﹒４３
東方財富（深：３０００５９） ２２﹒７９ －０﹒０９
指南針（深：３００８０３） ５４﹒２８ ＋０﹒５９
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動