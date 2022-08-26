《經濟通通訊社２６日專訊》弘業期貨Ａ股（深：００１２３６）現漲停，報１１﹒２３元

（人民幣．下同），升９﹒９９％，最低價１１﹒２３元；成交１８﹒１５萬股，成交金額

２０３﹒８７萬元；換手率０﹒１８％。

弘業期貨Ｈ股（０３６７８）升２﹒５８％，報１﹒９９港元，最高價１﹒９９港元，最低

價１﹒９９港元；成交２１﹒８萬股，成交金額４３﹒３８萬港元。弘業期貨Ａ股較Ｈ股呈

５４６﹒０４％溢價。

現時，上證綜合指數報３２５０，升４點或０﹒１３％，成交３１﹒８３億元。

深證成份指數報１２１４２，升３８點或０﹒３１％，成交１４﹒７４億元。

恒生指數報２０１３８，升１７０點或０﹒８５％；恒生中國企業指數報６９２０，升７１

點或１﹒０４％；恒生科技指數報４３５０，升８１點或１﹒９２％；主板成交２１﹒４４億港

元。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（人民幣） 變幅（％）

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弘業期貨（深：００１２３６） １１﹒２３ ＋９﹒９９

平安銀行（深：０００００１） １２﹒６８ ＋０﹒４８

民生控股（深：０００４１６） ４﹒３５ ＋３﹒０８

天茂集團（深：０００６２７） ３﹒６７ －１﹒８７

東北證券（深：０００６８６） ７﹒８１ ＋０﹒５１

國元證券（深：０００７２８） ８﹒１３ －１﹒５７

寧波銀行（深：００２１４２） ２８﹒８７ －

華西證券（深：００２９２６） ８﹒２５ －１﹒４３

東方財富（深：３０００５９） ２２﹒７９ －０﹒０９

指南針（深：３００８０３） ５４﹒２８ ＋０﹒５９

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（ｅｄ）

