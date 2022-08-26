  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

26/08/2022 09:26

《Ａ股異動》弘業期貨Ａ漲停，現報１１﹒２３元人幣

　　《經濟通通訊社２６日專訊》弘業期貨Ａ股（深：００１２３６）現漲停，報１１﹒２３元
（人民幣．下同），升９﹒９９％，最低價１１﹒２３元；成交１８﹒１５萬股，成交金額
２０３﹒８７萬元；換手率０﹒１８％。
　　弘業期貨Ｈ股（０３６７８）升２﹒５８％，報１﹒９９港元，最高價１﹒９９港元，最低
價１﹒９９港元；成交２１﹒８萬股，成交金額４３﹒３８萬港元。弘業期貨Ａ股較Ｈ股呈
５４６﹒０４％溢價。
　　現時，上證綜合指數報３２５０，升４點或０﹒１３％，成交３１﹒８３億元。
　　深證成份指數報１２１４２，升３８點或０﹒３１％，成交１４﹒７４億元。
　　恒生指數報２０１３８，升１７０點或０﹒８５％；恒生中國企業指數報６９２０，升７１
點或１﹒０４％；恒生科技指數報４３５０，升８１點或１﹒９２％；主板成交２１﹒４４億港
元。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（人民幣）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　弘業期貨（深：００１２３６）　　　１１﹒２３　＋９﹒９９
　　平安銀行（深：０００００１）　　　１２﹒６８　＋０﹒４８
　　民生控股（深：０００４１６）　　　　４﹒３５　＋３﹒０８
　　天茂集團（深：０００６２７）　　　　３﹒６７　－１﹒８７
　　東北證券（深：０００６８６）　　　　７﹒８１　＋０﹒５１
　　國元證券（深：０００７２８）　　　　８﹒１３　－１﹒５７
　　寧波銀行（深：００２１４２）　　　２８﹒８７　　　　　－
　　華西證券（深：００２９２６）　　　　８﹒２５　－１﹒４３
　　東方財富（深：３０００５９）　　　２２﹒７９　－０﹒０９
　　指南針（深：３００８０３）　　　　５４﹒２８　＋０﹒５９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金