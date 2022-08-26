《經濟通通訊社２６日專訊》新華文軒Ａ股（滬：６０１８１１）現漲停，報１０﹒４５元
（人民幣．下同），升１０％，最低價９﹒６１元；成交８４０﹒３１萬股，成交金額
８４８１﹒６２萬元；量比１２﹒５３倍，換手率１﹒０６％。
新華文軒Ｈ股（００８１１）升５﹒５％，報５﹒５６港元，最高價５﹒６港元，最低價
５﹒３１港元；成交４０﹒５萬股，成交金額２２２﹒４２萬港元；主動買沽比率５４：４６，
資金淨主動買入２０﹒７１萬港元。新華文軒Ａ股較Ｈ股呈１１５﹒１６％溢價。
現時，上證綜合指數報３２６３，升１６點或０﹒５２％，成交１７６４﹒４６億元。
深證成份指數報１２１７８，升７４點或０﹒６１％，成交１０４５﹒８１億元。
恒生指數報２０１１４，升１４５點或０﹒７３％；恒生中國企業指數報６８８６，升３７
點或０﹒５５％；恒生科技指數報４２９４，升２５點或０﹒６％；主板成交３８１﹒４６億港
元。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（人民幣） 變幅（％）
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新華文軒（滬：６０１８１１） １０﹒４５ ＋１０﹒００
中體產業（滬：６００１５８） ８﹒２６ ＋３﹒３８
中文傳媒（滬：６００３７３） ９﹒６７ ＋２﹒９８
文投控股（滬：６００７１５） ３﹒００ ＋７﹒５３
長江傳媒（滬：６００７５７） ６﹒０６ ＋９﹒９８
山東出版（滬：６０１０１９） ６﹒６６ ＋５﹒７１
中南傳媒（滬：６０１０９８） １０﹒０６ ＋３﹒３９
鳳凰傳媒（滬：６０１９２８） ８﹒６５ ＋６﹒１３
新經典（滬：６０３０９６） ２１﹒８５ ＋１０﹒０２
中廣天擇（滬：６０３７２１） １７﹒５０ －２﹒５６
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（ｅｄ）
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