《經濟通通訊社２６日專訊》新華文軒Ａ股（滬：６０１８１１）現漲停，報１０﹒４５元

（人民幣．下同），升１０％，最低價９﹒６１元；成交８４０﹒３１萬股，成交金額

８４８１﹒６２萬元；量比１２﹒５３倍，換手率１﹒０６％。

新華文軒Ｈ股（００８１１）升５﹒５％，報５﹒５６港元，最高價５﹒６港元，最低價

５﹒３１港元；成交４０﹒５萬股，成交金額２２２﹒４２萬港元；主動買沽比率５４：４６，

資金淨主動買入２０﹒７１萬港元。新華文軒Ａ股較Ｈ股呈１１５﹒１６％溢價。

現時，上證綜合指數報３２６３，升１６點或０﹒５２％，成交１７６４﹒４６億元。

深證成份指數報１２１７８，升７４點或０﹒６１％，成交１０４５﹒８１億元。

恒生指數報２０１１４，升１４５點或０﹒７３％；恒生中國企業指數報６８８６，升３７

點或０﹒５５％；恒生科技指數報４２９４，升２５點或０﹒６％；主板成交３８１﹒４６億港

元。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（人民幣） 變幅（％）

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新華文軒（滬：６０１８１１） １０﹒４５ ＋１０﹒００

中體產業（滬：６００１５８） ８﹒２６ ＋３﹒３８

中文傳媒（滬：６００３７３） ９﹒６７ ＋２﹒９８

文投控股（滬：６００７１５） ３﹒００ ＋７﹒５３

長江傳媒（滬：６００７５７） ６﹒０６ ＋９﹒９８

山東出版（滬：６０１０１９） ６﹒６６ ＋５﹒７１

中南傳媒（滬：６０１０９８） １０﹒０６ ＋３﹒３９

鳳凰傳媒（滬：６０１９２８） ８﹒６５ ＋６﹒１３

新經典（滬：６０３０９６） ２１﹒８５ ＋１０﹒０２

中廣天擇（滬：６０３７２１） １７﹒５０ －２﹒５６

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（ｅｄ）

