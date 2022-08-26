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AH股新聞

26/08/2022 10:25

《Ａ股異動》新華文軒Ａ漲停，現報１０﹒４５元人幣

　　《經濟通通訊社２６日專訊》新華文軒Ａ股（滬：６０１８１１）現漲停，報１０﹒４５元
（人民幣．下同），升１０％，最低價９﹒６１元；成交８４０﹒３１萬股，成交金額
８４８１﹒６２萬元；量比１２﹒５３倍，換手率１﹒０６％。
　　新華文軒Ｈ股（００８１１）升５﹒５％，報５﹒５６港元，最高價５﹒６港元，最低價
５﹒３１港元；成交４０﹒５萬股，成交金額２２２﹒４２萬港元；主動買沽比率５４：４６，
資金淨主動買入２０﹒７１萬港元。新華文軒Ａ股較Ｈ股呈１１５﹒１６％溢價。
　　現時，上證綜合指數報３２６３，升１６點或０﹒５２％，成交１７６４﹒４６億元。
　　深證成份指數報１２１７８，升７４點或０﹒６１％，成交１０４５﹒８１億元。
　　恒生指數報２０１１４，升１４５點或０﹒７３％；恒生中國企業指數報６８８６，升３７
點或０﹒５５％；恒生科技指數報４２９４，升２５點或０﹒６％；主板成交３８１﹒４６億港
元。
　
　　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（人民幣）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　新華文軒（滬：６０１８１１）　　　１０﹒４５　＋１０﹒００
　　中體產業（滬：６００１５８）　　　　８﹒２６　　＋３﹒３８
　　中文傳媒（滬：６００３７３）　　　　９﹒６７　　＋２﹒９８
　　文投控股（滬：６００７１５）　　　　３﹒００　　＋７﹒５３
　　長江傳媒（滬：６００７５７）　　　　６﹒０６　　＋９﹒９８
　　山東出版（滬：６０１０１９）　　　　６﹒６６　　＋５﹒７１
　　中南傳媒（滬：６０１０９８）　　　１０﹒０６　　＋３﹒３９
　　鳳凰傳媒（滬：６０１９２８）　　　　８﹒６５　　＋６﹒１３
　　新經典（滬：６０３０９６）　　　　２１﹒８５　＋１０﹒０２
　　中廣天擇（滬：６０３７２１）　　　１７﹒５０　　－２﹒５６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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