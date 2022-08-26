《經濟通通訊社２６日專訊》北辰（００５８８）（滬：６０１５８８）公布，截至６月

３０日止未經審核之中期淨虧損５﹒３３億元（人民幣．下同），而去年同期純利２﹒６１億元

；每股虧損１５﹒８３分，不派中期息。

期內收入６８﹒４１億元，跌３３﹒７５％；毛利８﹒５１億元，跌６１﹒５２％；稅前虧

損２﹒５５億元，而去年同期除稅前溢利１２﹒３９億元。（ｗｈ）



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