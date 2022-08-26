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AH股新聞

26/08/2022 08:31

《國企紅籌》北辰（００５８８）中期盈轉虧５﹒３億人幣，不派息

　　《經濟通通訊社２６日專訊》北辰（００５８８）（滬：６０１５８８）公布，截至６月
３０日止未經審核之中期淨虧損５﹒３３億元（人民幣．下同），而去年同期純利２﹒６１億元
；每股虧損１５﹒８３分，不派中期息。
　　期內收入６８﹒４１億元，跌３３﹒７５％；毛利８﹒５１億元，跌６１﹒５２％；稅前虧
損２﹒５５億元，而去年同期除稅前溢利１２﹒３９億元。（ｗｈ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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