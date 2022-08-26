《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》全國農業科技創新工作會議２５日在江蘇

省南京市召開。國務院總理李克強作出批示指出，要圍繞農業高質高效，把農業科技擺在突出重

要位置，深入實施藏糧於地、藏糧於技戰略，持續推進農業科技創新與推廣應用。要完善農業科

技創新體制機制，更大激發企業和人才創新活力，更大力度推動產學研用深度融合，抓實抓好農

業關鍵核心技術攻關、人才培養和成果轉化等重點任務，加快農業科技現代化。



＊胡春華：實施好種業振興行動和農業關鍵核心技術攻關＊



國務院副總理胡春華出席會議並指出，要加快培育重要農產品優良品種，研發推廣適用農機

具和現代農業投入品，提高現代化設施種養水平，創新推廣現代耕作技術模式。要集中力量推動

農業科研攻關加快取得突破，突出成果導向，強化平台支撐和國際交流合作，牢牢守住生物安全

底線。各地區各有關部門要把加快農業科技創新擺在更加重要位置來抓，實施好種業振興行動和

農業關鍵核心技術攻關，切實加強組織領導和支持保障，大力推動科技成果市場化應用，確保每

年都有新進展、收到新成效。

