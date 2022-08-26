《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》據北京金融法院通報，近日，一宗涉及

７２億元人民幣的營業信托糾紛系列案件獲得和解。該案被執行人為國內某大型民營企業，申請

執行人為某財富投資管理公司代表著萬餘名投資者的權益，牽涉面甚廣。

據了解，在和解過程中，被執行人告知法院，因旗下地產板塊出現資金危機，引發「踩踏式

」債務糾紛，連鎖反應誘發了公司旗下金融板塊的資金危機。目前公司正在積極處置資產自救，

懇請法院暫緩強制處置公司資產，避免造成投資人群體性恐慌。

經專家研判，被執行人擁有優質的不動產及金融資產，屬於「有挽救價值的民營企業」，可

以充分發揮市場調節機制作用，促使被執行人通過加速資產處置方式實現自救。

為將保市場主體、保就業、保民生的政策落到實處，為陷入債務危機的優質民營企業紓困解

難，承辦法官決定促進各方當事人通過執行和解方式化解債務糾紛，為債務人優化資產處置實現

自救爭取機會。為此，承辦法官與北京市工商聯及北京市商會營商環境專家密切協作，多次與各

方當事人進行溝通，以「辦理一個案件救活一個企業」為目標，促使各方當事人於近日自願達成

了分期履行的執行和解協議，依法保護各方當事人合法權益。

