《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２６日上海專電》上海土地交易市場公布第三批集中供地信

息。此次集中出讓共涉及３０幅國有建設用地使用權，起始價合計８８６﹒９６億元（人民幣．

下同），出讓面積１４７﹒６６萬平方米（不包括４宗城中村舊改地塊與１幅嘉定新城商住辦綜

合用地），現場交易會於９月２３日開始舉行。

本次出讓僅有２宗地塊位於上海內環核心區域。其中，僅位於靜安中興社區的地塊起拍價高

達１２０﹒６億元，超過眾多二線城市單批集中供地總收入，也有望刷新上海去年集中供地以來

，總價與單價「雙料地王」的價格記錄。另一宗內環地塊與上述地塊相鄰，同位於靜安中興社區

，起始價８０﹒３７億元，出讓面積為５﹒９８萬平方米。其餘地塊位於浦東、松江、徐匯、青

浦、嘉定、奉賢等區。

另外，本次土拍對一次性書面報價環節作了調整，原來當出現兩個相同報價時，會增加一個

「隨機值」，而新規調整後，相同報價的競買人需要修改報價直到無重復報價。若有效報價數在

３－５個之間，系統會觸發相應數量的隨機值，使有效報價共達到６個，若有效報價數為２個及

以下或６個及以上，則不觸發隨機值。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，此次上海土拍明顯節奏更快、對房企拿地吸引力

更強。今年二季度上海房屋交易市場持續回暖，客觀上為房企土地項目投資積蓄了較好的資金，

因此預計土拍結果會比較理想。

