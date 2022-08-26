《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２６日上海專電》上海市發布《關於支持臨港新片區氫能產

業高質量發展的若干政策》，提出要圍繞技術攻關、產業發展、示範應用、基礎設施、公共平台

等方面，加快重點企業和重大項目集聚，高水平打造臨港新片區「國際氫能谷」，高標準建設中

日（上海）地方發展合作示範區，建立跨界融合的氫能及燃料電池產業體系，將臨港打造成為上

海乃至全國氫能產業發展的制度創新試驗田。

文件提出，支持氫燃料電池汽車產業鏈重點企業和項目在臨港新片區布局，將加快培育一批

氫能「獨角獸」、「專精特新」、「單項冠軍」企業。

同時，支持新片區加快燃料電池在重卡、通勤客車、渣土車、市政環衛車的推廣應用，探索

在叉車、港口機械、船舶、航空器等領域的應用。穩妥布局氫燃料電池分布式熱電聯供設施，積

極探索氫儲能在可再生能源消納、電網調峰等應用場景的示範。開展重型燃氣輪機階梯式摻氫試

驗研究。

還要探索開展一定規模的光伏發電制氫、風電制氫等「綠氫」示範。適度提前布局建設一批

加氫站，降低儲運成本，探索固態、液態、有機液體等儲運方式應用，探索開展純氫管道、摻氫

天然氣管道及輸送的規劃建設，加快構建氫能供應網絡。

