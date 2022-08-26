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26/08/2022 14:28

《駐滬專電》上海正在制定促進人工智能發展的省級地方性法規

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２６日上海專電》上海市經信委主任吳金城在上海市政府新
聞發布會上表示，上海正在制定全國首部促進人工智能發展的省級地方性法規。

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