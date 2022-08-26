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AH股新聞

26/08/2022 17:43

《駐滬專電》堅持過緊日子，上海去年三公支出較預算減少逾４億元

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２６日上海專電》上海市財政局局長曹吉珍昨日在上海市十
五屆人大常委會議上作了《關於上海市２０２１年市級決算及２０２２年上半年預算執行情況的
報告》。報告指出，去年上海一般公共預算收入７７７１﹒８億元（人民幣．下同），為調整預
算的１０５﹒２％，同比增長１０﹒３％；全市一般公共預算支出８４３０﹒９億元，完成調整
預算的１００﹒６％，增長４﹒１％。
　　「三公」經費的支出方面，去年上海市級「三公」經費財政撥款支出合計３﹒３５億元，比
預算數減少４﹒０５億元。其中：因公出國（境）費０﹒０１億元，減少１﹒９６億元；公務用
車購置及運行費２﹒９４億元，減少１﹒３６億元；公務接待費０﹒４億元，減少０﹒７３億元

　　報告指出，要堅持黨政機關過緊日子，厲行勤儉節約，進一步壓減部門一般性支出１０％。
要加強地方政府專項債券項目資金績效管理，引導和規範第三方機構參與預算績效管理工作，提
高財政資金配置使用效率。完善財政資金直達機制，加強常態化監控管理。制定上海市政府購買
服務管理辦法，實施指導性目錄與禁止性事項相結合的管理模式，進一步規範政府購買服務行為

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