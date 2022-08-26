《經濟通通訊社２６日專訊》中芯國際（００９８１）（滬：６８８９８１）宣布，截至今
年６月底止中期，錄得純利９﹒６２億元（美元．下同），按年升１３﹒５７％，每股基本盈利
０﹒１２元，不派息。
期內，收入３７﹒４５億元，按年升５３％；毛利１５﹒０１億元，按年升１﹒２９倍。
（ｈｙ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告＊
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26/08/2022 18:23
《國企紅籌》中芯國際（９８１）中期純利升１３﹒６％，不派息
《經濟通通訊社２６日專訊》中芯國際（００９８１）（滬：６８８９８１）宣布，截至今
年６月底止中期，錄得純利９﹒６２億元（美元．下同），按年升１３﹒５７％，每股基本盈利
０﹒１２元，不派息。
期內，收入３７﹒４５億元，按年升５３％；毛利１５﹒０１億元，按年升１﹒２９倍。
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