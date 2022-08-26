《經濟通通訊社２６日專訊》國聯證券（０１４５６）（滬：６０１４５６）公布，截至

２０２２年６月３０日止中期純利４﹒３７億元（人民幣．下同）按年升１５﹒３７％，每股基

本盈利１５分，不派中期息。

期內收入１３﹒７３億元，升１８﹒５％。（ａｃ）



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