《經濟通通訊２６日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平向第五屆中非媒體合作論壇致賀信

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國家主席習近平２５日向第五屆中非媒體合作論壇致賀信指出，中國和非洲國家是休戚與共的命

運共同體，中非媒體在增進互信合作、維護世界和平、促進全球發展等方面肩負著重要責任。



穩經濟接續發力，盤活地方專項債限額空間

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當前，中國正處於經濟回穩吃勁的節點，為鞏固經濟恢復發展基礎，依法盤活地方專項債限額空

間的政策舉措得到進一步明確－－高層要求依法用好５０００多億元（人民幣．下同）專項債地

方結存限額，１０月底前發行完畢。



金融工具力挺擴大有效投資

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過去一個多月，政策性開發性金融工具從設立到運作，展現出支持項目建設的「快速度」。如今

，新增３０００億元以上額度，將進一步強化金融工具支持項目融資力度。





《上海證券報》



理財公司要建立風險準備金管理制度

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銀保監昨日發布《理財公司內部控制管理辦法》。比照徵求意見稿，辦法按照同類資管產品監管

一致性原則細化了相關規定，進一步完善關聯交易、風險準備金等管理規定和具體操作要求。



公路沿線充電基礎設施２０２５年成「網」

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交通部、國家能源局、國家電網公司、南方電網公司四部門近日聯合發布《加快推進公路沿線充

電基礎設施建設行動方案》，提出力爭在今年１２月底前，完成高速公路充電基礎設施建設任務

。



當期能平衡，累計有結餘，長遠有儲備

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針對養老金能否按時足額發放的問題，人社部養老保險司負責人亓濤昨日在宣傳部發布會上回應

稱，目前養老保險基金的運行，具備當期能平衡，跨省有調劑，累計有結餘，財政有補助，長遠

有儲備等多個特點。





《證券時報》



逾兩千家公司公布半年報，超五成淨利潤同比增長

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截至８月２４日，已有２０６３家Ａ股公司公布２０２２年半年報，其中有２９０家公司上半年

業績實現翻倍式增長，２５家公司淨利潤增逾１０倍。行業景氣度是影響Ａ股公司業績變動的主

要原因，盈利高增長公司多來自新能源、光伏等高景氣賽道。



中期分紅漸成風尚，持續穩定科學分配是關鍵

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今年選擇在半年報慷慨分紅的公司快速擴圍。截至目前，已有近５０家公司推出中期分配方案，

絕大多數選擇現金分紅，部分公司分紅金額甚至超過上半年淨利潤規模。



８月以來境外投資者總體淨買入中國證券

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國家外匯管理局相關負責人２５日表示，８月以來境外投資者總體淨買入中國證券，體現了人民

幣資產的長期投資價值。（ｌｃ）

