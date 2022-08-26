《鍾之日記》８月２６日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



據報中美將就審計底稿達成協議，中概股昨日（２５日）急彈，再者，今日再乘勢而上，帶

動香江魚缸造好，恒指收升２０１點，報２０１７０點，重上兩萬關，大市成交１０２７﹒７８

億元，事隔１７個交易日後，重上千億元。

小米（０１８１０）據報與北汽合作生產電動車，雙方正探索不同做法，包括小米購買現代

汽車與北汽集團的合資企業，北京現代第二工廠股份，該廠持有在內地生產汽車的許可證。北汽

方面，可能由北汽藍谷（滬：６００７３３）作為汽車製造商，與小米推出聯名品牌。相關公司

都沒證實傳聞，但股價照升，小米升至一周高，收漲３％，北京汽車（０１９５８）一度觸發市

調機制，大漲逾３０％，收市升幅收窄至１５％。



＊Ａ場全周跌０﹒６７％＊



滬深兩市今早窄幅高開後升幅一度擴大，惟臨近午盤突衝高回落，滬綜指半日僅升

０﹒０９％，頹勢延續至午後，全日收市倒跌０﹒３１％，報３２３６﹒２２點，本周人行下調

ＬＰＲ並釋放寬鬆預期，但引發了外資流出的擔憂，Ａ場周三（２４日）出現震盪格局不過翌日

修補部分裂口，總結全周跌０﹒６７％，連續兩周下跌。

科技股領跌，深證成指收跌０﹒３７％，創業板指跌１﹒０１％。

人民銀行連續第２３日進行２０億元人民幣７天期逆回購操作，完全對沖到期量，全周零投

放零回籠。市場交投略低迷，兩市全日成交９２９２億元人民幣，按日跌６％，是逾三周以來新

低。



＊審計問題傳可解決，中概股反應謹慎＊



綜合多家外媒報道，中證監正在安排美國上市的中國公司及其會計師事務所，將審計底稿和

其他數據從內地轉移到香港，並允許美國會計監管機構來港檢視在美上市中資公司的審計文件和

底稿，最快可在下個月開始實行。

中概股的審計問題已經糾纏了超過１０年，美國在《外國公司問責法案》生效後中概股公司

接二連三收到退市警告信，且美方立場企硬，至於中方則以向媒體放風的方式逐漸讓步，先是允

許中資公司提供有限度的審計記錄，後來又擬同意美方人員來港檢視審計文件。與此同時，一些

經營信息更為「敏感」的國企決定自行退市，包括中石化（００３８６）、中國石油

（００８５７）、中國人壽（０２６２８）和中國鋁業（０２６００）等，則反映北京僅允許部

分民營企業交出審計底稿。

不過須留意，從外媒報道口吻來看，有關消息相信是從北京方面發出，美國上市公司會計監

督委員會則未就消息作出回應，這樣的安排是否獲美國當局同意仍未可知。此前美國證交所主席

重申，如果美國不能完全取得中概股公司的完整審計底稿，這些公司仍須從美國交易所退市。

在美國有份上市的中概股表現分化，萬國數據（０９６９８）漲５﹒３％，美團

（０３６９０）升２﹒６％，百度（０９８８８）升２﹒５％，阿里（０９９８８）揚２﹒１％

，蔚來（０９８６６）升１﹒４％，京東集團（０９６１８）現價升０﹒９％，快手

（０１０２４）跌４﹒１％，小鵬汽車（０９８６８）跌２﹒７％。



＊兩桶油業績佳，惟股民趁機離場＊



全球能源緊張導致國際油價大幅上漲，國內兩大石油公司中石油及中海油（００８８３）交

出史上最佳半年業績，合計淨利潤超過１５００億元人民幣，刷新歷史記錄，甚至快趕上去年全

年淨利潤之和。不過股民反應未算熱烈，中石油升３﹒３％，報３﹒７７港元；中海油則跌

１﹒１％，報１０﹒７元。

中國石油上半年實現營業收入１﹒６１萬億元，同比增長３４﹒９％；歸屬於母公司股東的

淨利潤８２３﹒９１億元人幣，同比大幅增加５５﹒３％；自由現金流同比增加８９２﹒１億元

人幣，實現基本每股收益０﹒４５元。董事會建議派發２０２２年中期股息每股０﹒２０２５８

元人幣，派息超過３７０億元人幣。

中國海油上半年實現油氣銷售收入１７６６﹒８億元人幣，同比大幅增長７５﹒６％，淨利

潤達７１８﹒９億元人幣，同比大幅增長１１５﹒７％。董事會決定派發２０２２年中期股息每

股０﹒７０港元（含稅），派息額創歷史同期新高。

摩根大通發表研報指，中石油派息符合該行預期，業績中最令人驚喜的是期內天然氣經營利

潤較該行預估高２３％，主要由於更高的本地天然氣利潤率，反映本地天然氣盈利可抵銷進口天

然氣的虧損。至於中海油方面，摩通認為其第二季業績符市場預期，純利、派息及產量符合預期

，綜合成本略高於預期，資本支出略低於預期，中海油仍然是該行在中國能源業的首選。

另外，中石化升２﹒７％，報３﹒８２元。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

