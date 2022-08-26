《經濟通通訊社２６日專訊》中國海關總署宣布將啟用新版本的出入境健康申明卡，取消出

入境人員核酸檢測信息、以往感染情況，以及疫苗接種日期的申報要求。憧憬疫情防控放鬆，旅

遊、酒店板塊開盤大幅拉升，同慶樓（滬：６０５１０８）漲停，君亭酒店

（深：３０１０７３）漲６﹒７％，西域旅遊（深：３００８５９）漲６﹒２％，麗江股份

（深：００２０３３）升５﹒９％，眾信旅遊（深：００２７０７）、嶺南控股

（深：０００５２４）升超過３％

本周四（２４日）召開的國務院常務會議提出要為商務人員出入境提供便利，海關總署２５

日即宣布放寬出入境檢疫申報要求，由下周三（３１日）零時起，啟用新版本的出入境健康申明

卡，當中取消出入境人員核酸檢測信息、以往感染情況，以及疫苗接種日期的申報要求。

不過中國海關總署口岸監管司負責人隨後表示，此次健康申明卡改版不是放鬆防控要求，而

是旨在提高申報效率。據規定，旅客在入境前按照外事部門要求須提供核酸檢測陰性證明方可登

機，在入境時須接受海關檢疫，在入境後由地方聯防聯控機制實施隔離醫學觀察。因此入境疫情

防控要求沒有實質性變化。（ｄｗ）

