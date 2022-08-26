  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

26/08/2022 09:53

《Ａ股焦點》旅遊股急漲，內地取消出入境核酸檢測等申報要求

　　《經濟通通訊社２６日專訊》中國海關總署宣布將啟用新版本的出入境健康申明卡，取消出
入境人員核酸檢測信息、以往感染情況，以及疫苗接種日期的申報要求。憧憬疫情防控放鬆，旅
遊、酒店板塊開盤大幅拉升，同慶樓（滬：６０５１０８）漲停，君亭酒店
（深：３０１０７３）漲６﹒７％，西域旅遊（深：３００８５９）漲６﹒２％，麗江股份
（深：００２０３３）升５﹒９％，眾信旅遊（深：００２７０７）、嶺南控股
（深：０００５２４）升超過３％
　　本周四（２４日）召開的國務院常務會議提出要為商務人員出入境提供便利，海關總署２５
日即宣布放寬出入境檢疫申報要求，由下周三（３１日）零時起，啟用新版本的出入境健康申明
卡，當中取消出入境人員核酸檢測信息、以往感染情況，以及疫苗接種日期的申報要求。
　　不過中國海關總署口岸監管司負責人隨後表示，此次健康申明卡改版不是放鬆防控要求，而
是旨在提高申報效率。據規定，旅客在入境前按照外事部門要求須提供核酸檢測陰性證明方可登
機，在入境時須接受海關檢疫，在入境後由地方聯防聯控機制實施隔離醫學觀察。因此入境疫情
防控要求沒有實質性變化。（ｄｗ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金