《經濟通通訊社２６日專訊》據《新華社》引述國家外匯管理局負責人表示，８月以來境外
投資者總體淨買入中國證券，體現了人民幣資產的長期投資價值。
該負責人指，當前，中國外匯市場主體參與更趨理性，保持「逢高結匯」的交易模式，匯率
預期平穩，有助於人民幣匯率在合理均衡水平上保持基本穩定。（ｌｃ）
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26/08/2022 08:48
【聚焦人幣】外匯局：８月以來境外投資者總體淨買入中國證券
《經濟通通訊社２６日專訊》據《新華社》引述國家外匯管理局負責人表示，８月以來境外
投資者總體淨買入中國證券，體現了人民幣資產的長期投資價值。
該負責人指，當前，中國外匯市場主體參與更趨理性，保持「逢高結匯」的交易模式，匯率
預期平穩，有助於人民幣匯率在合理均衡水平上保持基本穩定。（ｌｃ）
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