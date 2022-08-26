《經濟通通訊社２６日專訊》截至８月２４日，已有２０６３家Ａ股公司公布２０２２年半

年報，其中有１８４４家公司實現盈利，１１４７家公司上半年淨利潤同比增長，佔比超過

５０％。在淨利同比增長的公司中，有２９０家公司上半年淨利潤增逾１００％，２５家公司淨

利潤增長超過１０倍。

從個股增速排名看，昀塚科技（滬：６８８２６０）、鞍重股份（深：００２６６７）、天

利科（深：３００３９９）、融捷股份（深：００２１９２）和宇晶股份（深：００２９４３）

增幅居前，上半年盈利分別同比增長約１６７倍、４７倍、４５倍、４４倍和３０倍。

行業景氣度是影響Ａ股公司業績變動的主要原因，盈利高增長公司多來自新能源、光伏等高

景氣賽道。分行業看，業績增長公司主要分布於基礎化工、醫藥生物、機械設備和電子行業，分

別有１２４家、１２３家、１１３家和１０７家公司盈利同比增長。

另外，匯率波動也是影響上市公司業績的重要原因。受全球宏觀環境影響，人民幣對美元中

間價自今年４月初開始一路走貶，美元累計升值５﹒６８％。在人民幣貶值背景下，以美元計價

的出口型企業匯兌收益增加。在已披露半年報公司中，１２６０家公司出現匯兌收益，佔比超過

六成。其中，有３７家公司匯兌收益超過１億元人民幣。（ｌｃ）

