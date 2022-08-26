《經濟通通訊社２６日專訊》Ａ股周三（２４日）急跌，昨日（２５日）稍升抵銷部分跌幅

，據《證券日報》頭版評論文章稱，近一周市場連續下挫源自多重因素，如疫情反復、北向資金

淨流出、外圍股市下跌等，文章稱不過股市因情緒而發的過度下跌會很快平復，因為目前Ａ股不

論是估值、流動性、還是市場生態都具有明顯比較優勢，持續流入的資金最終會對股票價格形成

推動，從而影響Ａ股市場趨勢，即使Ａ股部分公司業績下滑並不代表整個市場，引發的擔憂也只

是局部、短期的。

滬深股市今早窄幅高開，上證綜合指數（滬綜指）高開０﹒１３％，報３２５０﹒６３點，

深綜指高開０﹒２３％，釀酒股造好，能源、保險股走低。

人民幣匯市亦因中國寬鬆貨幣政策而出現波動，刷新兩年新低，《新華社》援引中國國家外

匯管理局相關負責人表示，當前中國結售匯市場運行平穩，８月以來銀行結售匯和涉外收付款呈

現雙順差局面，強調人民幣匯率預期平穩。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報

６﹒８４８６，較上個交易日升５０點子。

繼允許外國留學生入境後，海關總署進一步放寬出入境限制，由下周三（３１日）起啟用新

版本的出入境健康申明卡，當中取消出入境人員核酸檢測信息、以往感染情況，以及疫苗接種日

期的申報要求。不過海關總署強調，健康申明卡改版旨在提高申報效率，並非放鬆防控要求，旅

客入境前仍須提供核酸檢測陰性證明，且要在入境時須接受海關檢疫及隔離醫學觀察。

綜合多家外媒報道，中證監正在安排美國上市的中國公司及其會計師事務所，將審計底稿和

其他數據從內地轉移到香港，並允許美國會計監管機構來港檢視在美上市中資公司的審計文件和

底稿，最快可在下個月開始實行，不過從報道內容來看有關消息似是從北京方面發出，美國上市

公司會計監督委員會未就消息作出回應。此前美國證交所主席重申，如果美國不能完全取得中概

股公司的完整審計底稿，這些公司仍須從美國交易所退市。

人民銀行連續第２３日進行２０億元人民幣７天期逆回購，完全對沖到期量，以全周計公開

市場零投放零回籠。（ｅｙ）

