《經濟通通訊社２６日專訊》官媒出口術為股市和匯市維穩，加上中概股審計再有好消息釋

放，滬深兩市今早窄幅高開後升幅一度擴大，惟臨近午盤突衝高回落，滬綜指半日僅升

０﹒０９％，報３２４９﹒０４點；深證成指揚０﹒１２％，創業板指則跌０﹒５１％。憧憬疫

情防控放鬆，旅遊、消費等板塊表現活躍；煤炭、油股回吐，房地產板塊疲弱持續。

人民銀行連續第２３日進行２０億元（人民幣．下同）７天期逆回購操作，完全對沖到期量

，全周零投放零回籠。市場交投略低迷，兩市半日成交５８９０億元，較上日（２５日）同時段

成交再減近２％。



＊海關健康申報放寬，旅遊股惹憧憬＊



全國昨日新增本土陽性１５０１宗，按日繼續回落。海關總署宣布放寬出入境檢疫申報要求

，由下周三（３１日）零時起，啟用新版本的出入境健康申明卡，當中取消出入境人員核酸檢測

信息、以往感染情況，以及疫苗接種日期的申報要求。海關強調最新政策不是放鬆防控要求，而

是旨在提高申報效率。一眾旅遊股懶理，開市即落鑊，西域旅遊（深：３００８５９）、麗江股

份（深：００２０３３）飆逾半成，嶺南控股（深：０００５２４）、西安旅遊

（深：０００６１０）彈逾３％。酒店餐飲股同歡樂，同慶樓（滬：６０５１０８）漲停，君亭

酒店（深：３０１０７３）飆４﹒６％。

中美再就航班熔斷問題對壘。美國政府２５日表示，將暫停四家中國航空公司從美國飛往中

國的２６個航班，以此回應中國政府因出現新冠感染病例而暫停部分美國航空公司航班的決定。

民航股未受影響，國航（滬：６０１１１１）彈近２％，東航（滬：６００１１５）、南航

（滬：６０００２９）升約０﹒８％。

Ａ股市場板塊輪動，業績帶動下釀酒等的大消費股集體強勢，青島啤酒

（滬：６００６００）飆５﹒９％，燕京啤酒（深：０００７２９）彈４﹒８％，瀘州老窖

（深：０００５６８）、山西汾酒（滬：６００８０９）等揚逾３％。



＊兩桶油績後反高潮，煤炭股炒風暫歇＊



內房經營舉步維艱，當局最近幾周多次舉行閉門會議，鼓勵包括銀行和證券公司在內的金融

機構支持開發商融資。惟據《路透》引述多位知情人士報道，一些國有金融機構不願響應政府要

求，支持陷入財困的房地產行業，擔心此類風險敞口會影響自身資產負債表。消息令Ａ場一眾房

地產股逆市下跌，藍光發展、新城控股（滬：６０１１５５）跌逾２％，中交地產

（深：０００７３６）、世茂股份（滬：６００８２３）、保利發展（滬：６０００４８）等均

低水逾１％。

全球能源緊張導致國際油價大幅上漲，國內兩大石油公司中石油（滬：６０１８５７）及中

海油（滬：６００９３８）交出史上最佳半年業績，合計淨利潤超過１５００億元，刷新歷史記

錄，甚至快趕上去年全年淨利潤之和。不過Ａ股股民唱反調，中海油Ａ瀉４﹒８％，中石油Ａ則

軟０﹒４％。

炒作多日的煤炭股現回調，鄭州煤電（滬：６００１２１）瀉４﹒９％，中國神華

（滬：６０１０８８）、平煤股份（滬：６０１６６６）、陝西煤業（滬：６０１２２５）挫逾

３％，中煤能源（滬：６０１８９８）跌３％，兗礦能源（滬：６００１８８）跌２﹒８％。

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