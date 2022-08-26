《經濟通通訊社２６日專訊》官媒出口術為股市和匯市維穩，加上中概股審計再有好消息釋

放，滬深兩市今早窄幅高開後升幅一度擴大，惟臨近午盤突衝高回落，滬綜指半日僅升

０﹒０９％，頹勢延續至午後，全日收市倒跌０﹒３１％，報３２３６﹒２２點，本周人行下調

ＬＰＲ並釋放寬鬆預期，但引發了外資流出的擔憂，Ａ場周三（２４日）出現震盪格局不過翌日

修補部分裂口，總結全周跌０﹒６７％，連續兩周下跌。

科技股領跌，深證成指收跌０﹒３７％，創業板指挫１﹒０１％。

人民銀行連續第２３日進行２０億元（人民幣．下同）７天期逆回購操作，完全對沖到期量

，全周零投放零回籠。市場交投略低迷，兩市全日成交９２９２億元，按日跌６％，是逾三周以

來新低。



＊傳國資銀行拒放水，地產股失望＊



據外電引述知情人士報道，中國一些國有金融機構不願響應政府要求，支持陷入財困的房地

產行業，擔心此類風險敞口會影響自身資產負債表，而人行即使通過窗口指導鼓勵機構向地產商

融資，但迄今為止沒有發布具體指示。新城控股（滬：６０１１５５）挫２﹒９％，新湖中寶

（滬：６００２０８）跌１﹒５％，保利發展（滬：６０００４８）跌１﹒２％，金地集團

（滬：６００３８３）走低１％，招商蛇口（深：００１９７９）跌０﹒４％。

全球能源緊張導致國際油價大幅上漲，國內兩大石油公司中石油（滬：６０１８５７）及中

海油（滬：６００９３８）交出史上最佳半年業績，合計淨利潤超過１５００億元，刷新歷史記

錄，甚至快趕上去年全年淨利潤之和。不過股民唱反調，中國石油全日跌０﹒９％，報５﹒４４

元；中國海油更瀉５﹒５％，報１６﹒７１元。



＊旅遊或有曙光，相關股瘋狂＊



繼允許外國留學生入境後，海關總署進一步放寬出入境限制，由下周三（３１日）起啟用新

版本的出入境健康申明卡，當中取消出入境人員核酸檢測信息、以往感染情況，以及疫苗接種日

期的申報要求。不過海關總署強調，健康申明卡改版旨在提高申報效率，並非放鬆防控要求，旅

客入境前仍須提供核酸檢測陰性證明，且要在入境時須接受海關檢疫及隔離醫學觀察。一眾旅遊

股懶理，全日炒高，嶺南控股（深：０００５２４）、麗江股份（深：００２０３３）齊升６％

，西域旅遊（深：３００８５９）升５﹒８％，西安旅遊（深：０００６１０）走高４﹒１％，

大連聖亞（滬：６００５９３）升３﹒４％，張家界（深：０００４３０）升２﹒９％。

江蘇省規模最大的期貨公司弘業期貨（深：００１２３６）８月初登陸Ａ股，成為全國首家

Ａ＋Ｈ期貨公司，發行價１﹒８６元為今年暫時最便宜的新股，可能是定價較低的原因，弘業期

貨掛牌後市值暴漲，首日頂格４４％漲停後，至今從未開板，今早該股已經錄得連續第１５個一

字漲停，目前封單仍有近８６萬宗。弘業期貨現價１１﹒２３元，抽到新股的股民帳面已賺超過

５倍。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ４１０７﹒５５ －０﹒２１

上證綜合指數 ３２３６﹒２２ －０﹒３１ ３９７５﹒５６

深證綜合指數 ２１４６﹒１９ －０﹒４２ ５３１５﹒９１

上證Ｂ股指數 ３０９﹒４０ －０﹒０９ ２﹒２５

深證Ｂ股指數 １２２７﹒０８ ＋０﹒５１ ０﹒６６

上證１８０指數 ８６１４﹒３５ －０﹒１２

上證３８０指數 ６０３１﹒１０ －０﹒５８

深證成份指數 １２０５９﹒７１ －０﹒３７

中小創新指數 ２４５８﹒９３ －０﹒４７

深圳創業板指數 ２６４０﹒２９ －１﹒０１

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