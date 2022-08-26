《經濟通通訊社２６日專訊》上證１８０指數半日升０﹒０４％，報８６２８﹒１２點，上
證３８０指數半日升０﹒０９％，報６０７１﹒８１點。
半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５１０﹒２３億元，用９﹒７億元
或１﹒８６％。
Ａ股市場板塊輪動，昨日（２５日）大漲的周期股今日回調，而業績帶動下以釀酒、食品加
工等的大消費股集體強勢。青島啤酒（滬：６００６００）升５﹒９％，山西汾酒
（滬：６００８０９）升３﹒７％，千味央廚 （深：００１２１５）、良品鋪子
（滬：６０３７１９）均升一成漲停。
昨日大漲的煤炭股回吐，鄭州煤電（滬：６００１２１）跌４﹒９％，上海能源
（滬：６００５０８）、中國神華（滬：６０１０８８）跌３﹒８％，平煤股份
（滬：６０１６６６）跌３﹒７％。
內房經營舉步維艱，當局最近幾周多次舉行閉門會議金融機構支持開發商融資，惟據《路透
》引述知情人士報道，一些國有金融機構不願響應政府要求，支持陷入財困的房地產行業，擔心
此類風險敞口會影響自身資產負債表。消息令Ａ場一眾房地產股逆市下跌，藍光發展
（滬：６００４６６）跌２﹒６％，新城控股（滬：６０１１５５）跌２﹒４％，保利發展
（滬：６０００４８）跌１﹒５％。
滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｄｗ）
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