《經濟通通訊社２６日專訊》上證１８０指數半日升０﹒０４％，報８６２８﹒１２點，上

證３８０指數半日升０﹒０９％，報６０７１﹒８１點。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５１０﹒２３億元，用９﹒７億元

或１﹒８６％。

Ａ股市場板塊輪動，昨日（２５日）大漲的周期股今日回調，而業績帶動下以釀酒、食品加

工等的大消費股集體強勢。青島啤酒（滬：６００６００）升５﹒９％，山西汾酒

（滬：６００８０９）升３﹒７％，千味央廚 （深：００１２１５）、良品鋪子

（滬：６０３７１９）均升一成漲停。

昨日大漲的煤炭股回吐，鄭州煤電（滬：６００１２１）跌４﹒９％，上海能源

（滬：６００５０８）、中國神華（滬：６０１０８８）跌３﹒８％，平煤股份

（滬：６０１６６６）跌３﹒７％。

內房經營舉步維艱，當局最近幾周多次舉行閉門會議金融機構支持開發商融資，惟據《路透

》引述知情人士報道，一些國有金融機構不願響應政府要求，支持陷入財困的房地產行業，擔心

此類風險敞口會影響自身資產負債表。消息令Ａ場一眾房地產股逆市下跌，藍光發展

（滬：６００４６６）跌２﹒６％，新城控股（滬：６０１１５５）跌２﹒４％，保利發展

（滬：６０００４８）跌１﹒５％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｄｗ）

