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AH股新聞

26/08/2022 09:27

《深股通》深成指高開０﹒３１％，中小創新指高開０﹒１７％

　　《經濟通通訊社２６日專訊》深成指今早高開０﹒３１％，報１２１４２﹒０５點，中小創
新指數高開０﹒１７％，報２４７４﹒７９點。
　　深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

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