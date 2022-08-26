《經濟通通訊社２６日專訊》深成指今早高開０﹒３１％，報１２１４２﹒０５點，中小創
新指數高開０﹒１７％，報２４７４﹒７９點。
深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。
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26/08/2022 09:27
《深股通》深成指高開０﹒３１％，中小創新指高開０﹒１７％
《經濟通通訊社２６日專訊》深成指今早高開０﹒３１％，報１２１４２﹒０５點，中小創
新指數高開０﹒１７％，報２４７４﹒７９點。
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