《經濟通通訊社２６日專訊》深證成指半日升０﹒１２％，報１２１１９﹒０４點，深證中

小創新指數半日升０﹒５９％，報２４８５﹒２３點。

半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５０５﹒５３億元，用１４﹒４７

億元或２﹒８％。

鋰礦股大幅反彈，金圓股份（深：０００５４６）升９﹒７％，中礦資源

（深：００２７３８）升６﹒２％，贛鋒鋰業（深：００２４６０）升５﹒２％，鹽湖股份

（深：０００７９２）升３﹒４％，中信證券研報表示，新建的南美鹽湖提鋰項目建設進度依然

緩慢，預計下半年鋰供應緊張趨勢難以改變。

中國海關總署宣布將啟用新版本的出入境健康申明卡，取消出入境人員核酸檢測信息、以往

感染情況，以及疫苗接種日期的申報要求。憧憬疫情防控放鬆，旅遊、酒店板塊開盤大幅拉升，

君亭酒店（深：３０１０７３）升４﹒６％，西域旅遊（深：３００８５９）升６％，麗江股份

（深：００２０３３）升５﹒９％，眾信旅遊（深：００２７０７）升２％。

氫能源板塊走強，航錦科技（深：０００８１８）、創元科技（深：０００５５１）、雄韜

股份（深：００２７３３）均漲停；消息上，上海逐步探索建設全國性氫交易所，加快推動光伏

制氫的示范應用，探索開展海上風電制氫示範應用

深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｄｗ）

