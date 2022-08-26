《經濟通通訊社２６日專訊》內房經營舉步維艱，當局最近幾周多次舉行閉門會議，鼓勵包
括銀行和證券公司在內的金融機構支持開發商融資。惟據《路透》引述多位知情人士報道，一些
國有金融機構不願響應政府要求，支持陷入財困的房地產行業，擔心此類風險敞口會影響自身資
產負債表。消息令Ａ場一眾房地產股逆市下跌，藍光發展（滬：６００４６６）、新城控股
（滬：６０１１５５）跌逾２％，招商蛇口（深：００１９７９）、保利發展
（滬：６０００４８）走低逾１％。
據《路透》引述業內人士指，龍湖集團（００９６０）在國有增信機構全額擔保下的１５億
元（人民幣．下同）中期票據，上日完成簿記建檔，３年期中票利率確定為３﹒３厘，接近詢價
區間３厘至４﹒３厘下限，認購倍數約２﹒８６倍。此外，旭輝集團（００８８４）計劃９月發
行的中票規模１０至１５億元，期限３年，詢價區間３厘至４﹒５厘。
惠譽發表報告指，內地政府已出台針對購房者、停滯的項目、及沒有財政困境的發展商。而
這是否足以恢復購房者對民營發展商的信心，包括他們如期交付房產的能力，仍存在不確定性。
（ｗｌ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動