《經濟通通訊社２６日專訊》內房經營舉步維艱，當局最近幾周多次舉行閉門會議，鼓勵包

括銀行和證券公司在內的金融機構支持開發商融資。惟據《路透》引述多位知情人士報道，一些

國有金融機構不願響應政府要求，支持陷入財困的房地產行業，擔心此類風險敞口會影響自身資

產負債表。消息令Ａ場一眾房地產股逆市下跌，藍光發展（滬：６００４６６）、新城控股

（滬：６０１１５５）跌逾２％，招商蛇口（深：００１９７９）、保利發展

（滬：６０００４８）走低逾１％。

據《路透》引述業內人士指，龍湖集團（００９６０）在國有增信機構全額擔保下的１５億

元（人民幣．下同）中期票據，上日完成簿記建檔，３年期中票利率確定為３﹒３厘，接近詢價

區間３厘至４﹒３厘下限，認購倍數約２﹒８６倍。此外，旭輝集團（００８８４）計劃９月發

行的中票規模１０至１５億元，期限３年，詢價區間３厘至４﹒５厘。

惠譽發表報告指，內地政府已出台針對購房者、停滯的項目、及沒有財政困境的發展商。而

這是否足以恢復購房者對民營發展商的信心，包括他們如期交付房產的能力，仍存在不確定性。

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