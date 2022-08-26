《經濟通通訊社２６日專訊》銀保監今日公告稱，原則同意遼陽農村商業銀行、遼寧太子河
村鎮銀行兩家銀行進入破產程序。兩家銀行應嚴格按照有關法律法規要求開展後續工作，如遇重
大情況，及時向銀保監報告。
今年７月，沈陽農商行發布公告稱，經國家金融管理部門同意，自公告發布之日起，遼陽農
商行、遼寧太子河村鎮銀行的網點、人員、存款由沈陽農商行承接。（ｗｌ）
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26/08/2022 17:18
《中國監管》銀保監原則同意遼寧兩間村鎮銀行進入破產程序
《經濟通通訊社２６日專訊》銀保監今日公告稱，原則同意遼陽農村商業銀行、遼寧太子河
村鎮銀行兩家銀行進入破產程序。兩家銀行應嚴格按照有關法律法規要求開展後續工作，如遇重
大情況，及時向銀保監報告。
今年７月，沈陽農商行發布公告稱，經國家金融管理部門同意，自公告發布之日起，遼陽農
商行、遼寧太子河村鎮銀行的網點、人員、存款由沈陽農商行承接。（ｗｌ）
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