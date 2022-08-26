《經濟通通訊社２６日專訊》深交所表示，８月２２日至８月２６日，共對７８起證券異常

交易行為採取了自律監管措施，涉及盤中拉抬打壓、虛假申報等異常交易情形；對近期漲幅異常

的弘業期貨（０３６７８）（深：００１２３６）和高轉股溢價率的可轉債進行重點監控；共對

１３起上市公司重大事項進行核查，並上報證監會２起涉嫌違法違規案件線索。

江蘇省規模最大的期貨公司弘業期貨８月初登陸Ａ股，成為全國首家Ａ＋Ｈ期貨公司，發行

價１﹒８６元人民幣為今年暫時最便宜的新股，可能是定價較低的原因，弘業期貨掛牌後市值暴

漲，首日頂格４４％漲停後，至今從未開板，今日錄得連續第１５個一字漲停。值得關注的是，

弘業期貨至今已經在深交所發了七份和股價異常波動有關的公告，強調公司不存在應披露而未披

露的信息。



＊過去一周對４宗違規行為進行紀律處分＊



深交所又指，８月１９日至８月２５日，深交所對４宗違規行為進行紀律處分，４宗涉及信

息披露及規範運作違規；對９宗違規行為發出監管函，５宗涉及信息披露及規範運作違規，４宗

涉及買賣股票及減持違規。本周發出重組問詢函１份、半年報問詢函１份、關注函１４份、其他

函件１２份。

８月２２日至８月２６日，深交所針對創業板首次公開發行項目中保薦代表人履職不到位的

情形，對一家會員的兩名保薦代表人採取書面警示的監管措施；針對客戶交易行為管理履職不到

位的情形，對一家會員採取約見談話的監管措施。（ｗｌ）

